Nordsjællands Politi oplyser, der onsdag var indbrud i to huse i Søtofteparken i Ganløse. Foto: Thomas Olsen

Indbrud i to huse på samme vej

En tyv skaffede sig onsdag adgang til to huse i Søtofteparken i Ganløse ved Stenløse.

I det ene tilfælde aflistede gerningsmanden et vindue i en terrassedør i tidsrummet fra klokken 17.30 til 21.47. Her var udbyttet en pung, computer og kontanter, oplyser politiet i et uddrag af døgnrapporten.