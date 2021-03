Indbrud i flere biler

ølstykke I løbet af onsdagen indløb der et større antal anmeldelser om tyveri fra personbiler og indbrud flere steder i området omkring Harmonivej i Tangbjerg ved Ølstykke.

Nordsjællands Politi kørte til stedet for at undersøge forholdene nærmere og arbejder ud fra en formodning om, at der er tale om den samme gerningsperson til de mange tyverier og bil-indbrud..