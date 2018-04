Indbrud i Fakta mislykkedes

Selv om to mænd gjorde et ihærdigt forsøg, lykkedes det dem klokken 04.30 natten til torsdag ikke at komme ind i Fakta på Ørnebjergvej i Ølstykke.

Det oplyser politiassistent Nino Petersen fra Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

- På videoovervågningen kan man se, at to mænd forsøger at bryde hoveddøren op med et koben. Desuden har de knust en rude til et kontor, men umiddelbart har de ikke været ind i butikken, siger Nino Petersen.