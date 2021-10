Se billedserie En stolt Bo Ottterstrøm (yderst til venstre) modtager her "Årets Nytænkningspris" af borgmester Karsten Søndergaard og udvalgsformand Charlotte Haagendrup. Fotos: KT

Send til din ven. X Artiklen: Ildsjælen Bo er bare go': Løber med fornem Egedal-pris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ildsjælen Bo er bare go': Løber med fornem Egedal-pris

Ganløse-borgeren Bo Otterstrøm blev overrasket, da han tirsdag eftermiddag modtog "Årets Nytænkningspris"

Egedal - 07. oktober 2021 kl. 10:55 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Egentlig troede Bo Otterstrøm, at han skulle til møde med bestyrelsen i "Ganløse Foreningshus", så overraskelsen var stor, da han tirsdag eftermiddag trådte ind i Liselund-bygningen og i stedet blev mødt med klapsalver af tillykke-råb.

Det skyldes, at den lokale ildsjæl var blevet tildelt "Årets Nytænkningspris" af Egedal Kommune - en pris, som blev overrakt af borgmester Karsten Søndergaard (V) og Charlotte Haagendrup (C), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget.

"Der er kommet ni indstillinger på dig, så det er meget fortjent, at du modtager denne pris," sagde Karsten Søndergaard, inden han overrakte blomster, gave og statuette til Bo Otterstrøm, der ikke lagde skjul på sin glæde over at prisen.

"Jeg er meget glad og overrasket. Jeg vidste godt, at jeg var indstillet til prisen, men så tænkte jeg ikke nærmere over det. Nu står jeg her med prisen, og det er bare fantastisk," sagde Bo Otterstrøm, der om nogen har gjort det muligt, at Ganløse Foreningshus kan købe Liselund-hovedhuset og bruge det til lokale foreningsaktiviteter.

I indstillingen fra administrationen i Egedal Kommune blev Bo Otterstrøms store indsats også nævnt.

"Han har været med til at skabe et fælles samlingssted for kulturaktiviteter og fællesskaber i Ganløse. Han har mobiliseret og koordineret en indsats på tværs af byens miljøer og via foreningen Ganløse Foreningshus fået hele lokalmiljøet for at interessere sig for og støtte det nye hus," lyder det blandt andet i indstillingen.

Ikke for fin til gadekæret Også de øvrige medlemmer af Ganløse Foreningshus benyttede lejligheden til at hylde Bo Otterstrøm.

"Han er fyldt med energi på den dejlige og rolige måde. Bo er sådan indrettet, at hvis plan a ikke holder, så går han ikke i panik. Han finder bare en anden løsning, og det gør ham meget vellidt i Ganløse. Bo og Svens Rasmussen har været meget afgørende for, at vi kan købe Liselund-hovedhuset," sagde Anne Hjælmsø, som blev bakket op af Søren Vinding.

"Vi ser alle et stort lys i Bo, for han har med denne forening gjort et stort stykke arbejde for Ganløse. Han har været toneangivende i byen i mange år, så denne pris er fuldt fortjent. Han er den fødte leder til foreningsarbejde, men han er heller ikke for fin til at trække i arbejdstøjet og hoppe i gadekæret, når det skal renses," sagde Søren Vinding.