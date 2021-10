Idrætsformand om Egedal-bundplacering: Det er stærkt bekymrende

Egedals placering i stor DIF-undersøgelse er et udtryk for frustrationerne blandt foreningerne. Det skal tages alvorligt, lyder det fra Paw Marnæs, formand for Egedal Idrætsfællesskab

Nummer 92 ud af 93 kommuner.

Egedal Kommune ligger helt i bund i den nye idræts-undersøgelse, som Danmarks Idrætsforbund netop har foretaget.

Hos Egedal Idrætsfællesskab er formand Paw Marnæs ikke overrasket over Egedals bundplacering.

“Jeg havde naturligvis håbet på et mere positivt resultat, men jeg er ikke overrasket, for placeringen afspejler desværre den virkelighed, som vores idrætsforeninger oplever. De kæmper med reducering af haltid, nedslidte faciliteter og en følelse af ikke at blive hørt. Det kommer samlet set til udtryk i denne undersøgelse,” siger Paw Marnæs, der mener, at Egedal Kommune skal tage placeringen meget alvorligt.

“Det er stærkt bekymrende, at ligge nummer 92 ud af 93 kommuner. Det er en indikation på, at noget er galt, for resultatet giver et retvisende billede. 34 ud af 80 Egedal-foreninger har svaret på undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 37 procent, hvilket er den næsthøjeste svarprocent i undersøgelsen, så det skal tages alvorligt,” siger Paw Marnæs til Lokalavisen Egedal.

Det er især i forhold til faciliteter og frivillighed, at foreninger dumper Egedal med en placering som henholdsvis nummer 88 og 82. Paw Marnæs mener også, at de to ting hænger sammen.

“Vi har en masse engagerede frivillige, men de har tydeligvis svære vilkår, for det er svært at tiltrække nye frivillige og dyrke frivilligheden, når faciliteterne ikke er tidssvarende, og når man samtidig råder over for få kvadratmeter. Har man nogle gode og tidssvarende faciliteter, så kommer frivilligheden også. Det er helt sikkert,” siger Paw Marnæs.