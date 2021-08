Se billedserie Ib Sørensen blev meget glædeligt overrasket over, at brugerbestyrelsen pegede på ham som ny formand, og den opgave vil han gerne påtage sig. Foto: Arkiv

Send til din ven. X Artiklen: Ib Sørensen er ny formand for HEP-Huset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ib Sørensen er ny formand for HEP-Huset

Egedal - 05. august 2021 kl. 20:05 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Det socialdemokratiske byrådsmedlem Ib Sørensen føjede torsdag eftermiddag en ny tillidspost til cv'et. Han skal nemlig være ny formand for HEP-Huset i stedet for Sven Levy, der ikke ønskede genvalg efter en periode, der har været præget af Corona.

Sven Levy aflagde således beretning for perioden fra årsmødet den 23. maj 2019 og til dagens årsmøde den 5. august. For som så mange andre steder blev HEP-Huset lukket ned efter statsministerens tale den 11. marts 2020, i første omgang blev årsmødet 2020 udsat til september 2020.

- Det skulle vise sig, at det heller ikke kunne lade sig gøre i september, da huset igen måtte lukke ned og denne gang med en ekstra lang lukketid, så årsmødet i maj 2021 heller ikke kunne afholdes på grund af alle fortsatte Corona-restriktioner, konstaterede formanden.

Derfor holdt brugerbestyrelsen et ekstraordinært møde den 16. september, og da alle i bestyrelsen var indstillet på at fortsætte under disse omstændigheder, konstituerede den sig den 21. september med med kasserer Kirsten Toft Larsen som ny formand og Sven Levy som fortsat medlem af bestyrelsen.

- Med stor beklagelse og sorg døde Kirsten Toft Larsen desværre pludselig den 28. oktober, fortalte Sven Levy, der derefter overtog formandsposten igen, mens 1. suppleant Benny Ludvigsen indtrådte i bestyrelsen.

- Kirsten Toft Larsen var en effektiv og dygtig kasserer og var sammen med andre meget initiativrig i forbindelse med diverse tiltag vedrørende Corona, sagde Sven Levy. På brugerbestyrelsens vegne takkede han alle de mange, der leverede en ekstraordinær stor indsats med rengøring, opmåling, indkøb af diverse værnemidler m.m.i forbindelse med de mange ekstraordinære tiltag på grund af Corona-smittefaren. Han takkede også kommunen, der på forespørgsel bevilgede ekstra timer til oftere rengøring af toiletterne.

Desværre måtte brugerbestyrelsen også i år tage afsked med et andet bestyrelsesmedlem gennem flere år, Hanne Petersen, og det betød, at 2. suppleant Søren Mortensen indtrådte i bestyrelsen.

Sven Levy sluttede med at takke alle de dygtige cafeværter, der efter den lange stand-by tid har lovet at stille op igen, og af spørgsmål til beretningen fremgik, at der med et par nytilmeldte lige nøjagtig er caféværter nok til, at det kan hænge sammen, men flere er velkomne, når HEP-Huset genåbner den 9. august.

- De allerfleste af os er nu vaccineret og alle forholdsregler vil blive overholdt, så huset påny kan blive centrum for aktiviteter og glædeligt samvær i Egedal kommune, fastslog Sven Levy.

Efter kampvalg mellem otte kandidater var der genvalg til Lene Ravn, Lilly Højgaard, Søren Mortensen og Inge Mossin, og nyvalg til Ib Sørensen, der nu er pensionist på snart 68 år og heller ikke længere spidskandidat for Socialdemokratiet til det kommende kommunalvalg. Og efter et møde i bestyrelsen blev han valgt som HEP-Husets nye formand. Han understreger, at hensigten med at stille op var at gå ind og lave et stykke arbejde i brugerbestyrelsen, men det var ikke hans tanke, at han skulle være formand.

- Jeg blev meget overrasket, men også glædeligt overrasket over, at nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer havde talt om, at hvis jeg stillede op, ville de pege på mig. Det er en overvældende tillid at få, når man lige er blevet valgt ind, siger Ib Sørensen, og med en enig bestyrelse i ryggen vil han gerne påtage sig den opgave.

- Jeg er helt sikker på, at jeg får støtte og opbakning til det fra de andre, siger han.

Suppleanter til brugerbestyrelsen er Kirsten Henriksen, Ulla Bay og Mogens Christiansen.

Som afslutning takkede både Lene Ravn og borgmester Karsten Søndergaard, der var mødets dirigent, Sven Levy for indsatsen, og Sven Levy, der har været med i brugerbestyrelsen siden starten, takkede for en spændende tid og godt samarbejde.