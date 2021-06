I større lokaler: Røde Kors butik lukker lørdag og genåbner 1. juli.

I den nuværende butik er der ikke plads til så mange møbler, men dem vil Røde Kors gerne sælge flere af i den nye butik med bedre plads. Foto: Annemette Jensen

Egedal - 10. juni 2021

Efter fire et halvt år på Damgårdsvej 15 i Stenløse er den lokale Røde Kors butik vokset ud af rammerne.

- Vi har 450 kvadratmeter fordelt på to etager, og det er absolut ikke optimalt. Da vi startede, var vi helt nye, og det var fint, at vi kunne få det, og vi har været glade for at være der, men Egedals borgere er meget søde til at donere til os, og jo mere vi får doneret, jo mere kan vi give til velgørende formål, siger formand Anne-Mette Ratsach om baggrunden for, at butikken nu skal flytte.

På lørdag har Røde Kors butikken sidste åbningsdag i de nuværende rammer, hvor der er 250 kvadratmeter butik i gadeplan og sortering i kælderen. Derefter skal der pakkes og flyttes, og torsdag den 1. juli klokken 10 slår Røde Kors dørene op til en butik med dobbelt så meget plads i Egedal Centret 99 i Stenløse. Her har Røde Kors lejet sig ind i 950 kvadratmeter af den tidligere Meny-butik.

- Der har stået 1800 kvadratmeter tomt i tre år, og vi kontaktede dem tilfældigvis, da de havde planer om at opdele lejemålet, så det var det helt rigtige tidspunkt, forklarer formanden, der glæder sig »helt enormt« til at flytte i de nye lokaler.

- Det er også et stort arbejde. Selv om vi har et flyttefirma til det, så skal det pakkes ned, siger hun og peger på, at 90 procent af de frivillige - lige som hun selv - er en del af ældre-segmentet.

I øjeblikket er der 54 frivillige, og flere er mere end velkomne.

- Der er mange opgaver, og det at stå i butikken er faktisk det mindste af det, siger Anne-Mette Ratsach.

Inden varerne kan blive præsenteret for kunderne, skal de nemlig nogle gange hentes, og alt det, der bliver afleveret i butikken, skal også igennem frivillige hænder for at blive gjort klar. Glas skal vaskes af og tøj skal efterses og sorteres.

- Tøj er en kæmpestor opgave, for vi kan bestemt ikke bruge det hele i butikken, siger hun, men understreger samtidig, at intet af tøjet går til spilde.

Det bedste er, hvis tøjet er i en stand, så der er kunder i butikken, der vil betale for det. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så er det næstbedste, at det bliver sendt til Røde Kors genbrugscenteret i Horsens, der sælger det videre til udlandet til kilopris. Resten går til en genbrugsvirksomhed, der kan bruge det til for eksempel fyld i bilsæder eller lignende, fortæller Anne-Mette Ratsach.

I den nuværende butik er der fortrinsvis tøj i den ene ende og møbler, nips, køkkengrej, bøger og lignende i den anden. Men da der ikke er så meget plads, har butikken været nødt til at sige nejtak til nogen, der gerne ville donere møbler. Med den nye butik håber Anne-Mette Ratsach, at den kan sige jatak til flere møbler.

- Vi håber på, at vi kan komme til at sælge rigtigt mange møbler, og det regner vi faktisk med ud fra det, vi får indleveret nu, for vi kan se, hvor meget vi må sige nej til, siger hun.

Det hele handler jo om at skaffe penge til velgørende formål, men samtidig har de frivillige også et fællesskab omkring det.

- Det er meget, meget hyggeligt, men det er ikke en kaffeklub. Man sælger for at skaffe penge til det humanitære arbejde, og så får man også en god kop kaffe ved siden af, men det bliver et temmelig nært fællesskab, og man kommer til at kende hinanden rigtigt godt og får nye venner, siger hun.

På grund af Corona kan indvielsen ikke blive helt så festlig, som Røde Kors Egedal kunne have ønsket sig, men Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V) og Anders Ladekarl, der er generalsekretær for Dansk Røde Kors, vil i fællesskab stå for den officielle indvielse.