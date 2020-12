Op mod 500 Egedal-borgere benyttede sig fredag af muligheden for at blive Corona-testet inden julens festdage. Også mandag og tirsdag er det muligt at blive testet på rådhuset. Foto: Egedal Kommune

I kø for Corona-test før jul

Der er også mulighed for at blive testet mandag og tirsdag

"Vi kan ikke trække personale ud af den normale drift og undvære plejepersonale på eksempelvis plejecentrene. Derfor er det ledere og faglige konsulenter, der bemander podestationerne, Vi har ikke mulighed for at åbne 15 stationer men tre. Men hvis vi kan teste 500 personer pr. dag, synes jeg også det er en god hjælp," siger hun til Lokalavisen.

"Tirsdag blev vi ligesom andre kommuner kontaktet af Region Hovedstaden, der ville høre, om vi havde mulighed for at stable lokal testkapacitet på benene, fordi deres kapacitet er under pres. Vi blev enige om, at selv om det er regionens opgave, så ville vi gerne medvirke til det," fortæller Britt Rosendahl, der er afdelingsleder i hjemmeplejen, plejecentrene og sygeplejen.

Også mandag og tirsdag fra 13:00-19:00 er der mulighed for at blive testet i et forsøg på at undgå at forværre den i forvejen markante stigning i smitten, der er set i blandt andet Egedal Kommune i den seneste periode.