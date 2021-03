I Top 3 på smittetal: Borgmester opfordrer til test

- Jeg har appelleret til borgerne om at gå ud at blive testet, for udover afstand og at spritte af, så handler det om at blive testet, og det har vi heldigvis rigtigt gode muligheder for i Egedal Kommune, hvor vi har et kviktestcenter i Stenløse Kulturhus, der er åbent hele dagen og flere steder i løbet af ugen, hvor man kan blive PCR-testet, siger han.