Husstandsomdeling af Ølstykkes julemærke

Coronapandemien og risikoen for smitte har fået mange til at gøre tingene på en anden måde, end de plejer. Det gælder også støtteforeningen for Ølstykkesepejderne: Erik Harefods Venner, der udgiver Ølstykke Julemærke.

»Vi håber, at I vil anvende årets julemærke som til- og frakort samt at støtte os med et valgfrit beløb.«, skriver spejderne, der normalt ville have taget 30 kroner for julemærket. Frivillige beløb kan overføres via MobilePay på 12437 eller som overførsel til reg. 9570 konto: 12929676.