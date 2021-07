Se billedserie Anna Maria Skovsby er initiativtager til Facebookgruppen »Hundeleg i Ganløse«, der har sin allerførste hundelege aftale nu på søndag, hvor hun selv deltager sammen med familiens otte måneder gamle Golden Retriever »Karlson«. Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: Hundeejere laver legeaftaler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hundeejere laver legeaftaler

Egedal - 16. juli 2021 kl. 05:28 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Det er vigtigt for hunde at mødes for at lege med artsfæller, fordi det socialiserer hunden, får den til at bruge kroppen og gør den i godt humør.

Men når de firbenede bliver luftet i snor på gader og stræder af deres ejere, er der ikke garanti for, at de støder på ligesindede undervejs.

Det oplever Anna Maria Skovsby, når hun går tur i Ganløse med familiens otte måneder gamle Golden Retriever ved navn Karlson, opkaldt efter hendes mands færøske mellemnavn. Hun har taget initiativ til at oprette Facebookgruppen »Hundeleg i Ganløse«, hvor hundeejere kan få kontakt med hinanden og aftale events, så hundene kan få lov til at mødes og lege sammen - uden snor. Gruppen har fået 76 medlemmer i løbet af sin første uge.

- Vi er tilflyttere og har boet her siden maj, så det er også noget med at skabe relationer til andre hundeejere i området. Jeg går tur med ham tre-fire gange om dagen. Men det er ikke altid, vi møder andre med hund, fortæller Anna Maria Skovsby, der peger på, at hunde bliver socialiseret af at mødes og lære at afkode, hvordan de skal gebærde sig overfor hinanden.

Karlson er selv bedste venner med en Golden fra sit eget kuld, men er også glad for at lege med andre.

- Han kan lege meget voldsomt med nogle hunde, men han kan også finde på at lægge sig ned, når han leger med små hunde, forklarer hun.

Nu på søndag klokken 11 har en lokal hundeejer tilbudt at lægge en indhegnet grund ved Farumvej til Facebookgruppens allerførste hundelege aftale. Her er der ud over Anna Marias Golden Retriever blandt andet tilmeldt en Jack Russel, en Rottweiler og en irsk ulvehund - sidstnævnte kan veje helt op til 85 kilo.

- Det er mest store hunde. Men hvis man har en lille hund og ikke har så meget mod på at komme på søndag, kan man sagtens selv oprette et event i gruppen. Jeg har ikke tænkt mig at »bære« gruppen, men håber, at alle vil lave events. Nu skal vi bare have sparket det igang, fastslår Anna Maria Skovsby.

Hun er vant til at komme med Karlson i både hundeskoven i Brøndby og på hundestranden i Ishøj. Et lignende sted til løse hunde kunne hun rigtig godt tænke sig i nærområdet.

- Det kunne være dejligt, hvis vi på sigt kunne få en plads, hvor hunde kunne mødes og lege her i Ganløse. Men det kan også bare være at aftale: Nu går vi op på Grønningen i aften med hundene, siger Anna Maria Skovsby.

Hvis man som hundeejer er interesseret i søndagens event, kan man tilmelde sig i gruppen »Hundeleg i Ganløse« på Facebook.