Se billedserie Den mobile forsyningsvogn med fadøl og kaffe blev trukket gennem kræmmermarkedet i Ganløse. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Højt humør på kræmmermarked

Egedal - 07. maj 2018 kl. 05:15 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var rift om parkeringspladserne, da folk strømmede til Ganløse Kræmmermarked fredag, lørdag og søndag for at nyde det gode solskinsvejr og hinandens selskab i et virvar af mennesker på det grønne område ved møllen, hvor Kim Larsen Tivolis karruseller snurrede hele weekenden.

Som sædvanlig var det Idrættens Venner, der stod bag forårsmarkedet, og de to nye bestyrelsesmedlemmer Lars Jacobsen og Flemming Pradel var ikke meget for at gætte på antallet af besøgende, da Frederiksborg Amts Avis mødte dem søndag ved middagstid, hvor mange sad og nød en frisk fadøl i solskinnet.

- Kræmmerne siger, at der ikke har været så mange mennesker før, i hvert fald i de sidste to-tre år, og lørdag solgte vi 4000 burgere til frokost, forklarede Lars Jacobsen, kasserer i Idrættens Venners bestyrelse, som mente, at det skønne forårsvejr kunne tage sin del af æren for det flotte fremmøde, men også nye måder at markedsføre arrangementet på.

Idrættens Venner, der i år har 50 års jubilæum, udskiftede for et par måneder siden halvdelen af sin otte personer store bestyrelse, så der er kommet nye kræfter og nye idéer til, fortalte Lars Jacobsen, som sammen med sin kone Marianne har valgt at gøre Idrættens Venner til et fælles projekt.

- Marianne er meget aktiv på de sociale medier, og vi har delt 800 flyers ud i hele byen. Vi har opfordret de lokale til at få en stand på kræmmermarkedet. Det er gået så godt, at vi har total udsolgt af 120 stande, sagde kasseren og nævnte, at der lørdag var 30 børnestande, som børnene var sammen om fire og fire.

Idéen med kræmmermarkedet er at tjene penge til ungdomsarbejdet i Ganløse Tri-Center, fodboldklubben Slagslunde-Ganløse IF, Ganløse Gymnastikforening, Ganløse Badminton Club og den nye Ganløse Floorball Klub, og det er de fem foreninger, der stiller med frivillige til opgaver fra at sælge drikkevarer og æbleskiver til at styre underholdningsprogrammet og samle affald op.