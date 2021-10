Se billedserie Hjørnestensnedlæggerne formand for Skoleudvalget Betina Hilligsøe, søstrene Mina og Danna, formand for Planudvalget Ib Sørensen og bagerst borgmester Karsten Søndergaard. Foto: Kenn Thomsen

Hjørnesten til mere leg og læring

Egedal - 14. oktober 2021 kl. 13:51 Af Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Torsdag var der byggefest på Søhøjskolen i Ølstykke, hvor borgmesteren, to udvalgsformænd og to elever på skolen lagde fire hjørnesten til skolens nye multihus.

Byggefesten blev indledt af indskolingen, der sang "Ulvene hyler", og det fik borgmester Karsten Søndergaard (V) til at minde om, at det snart er halloween, hvor man aldrig ved, hvad der sker, og der måske kommer ånder på besøg.

- Jeg håber, at hele moderniseringen af Søhøjskolen kommer til at få en god ånd, sagde han, og lovede, at børn og voksne godt kan begynde at glæde sig til multihuset, som kan bruges af skolen i dagtimerne og andre borgere om aftenen.

Formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S) fortalte, at 3.a på Søhøjskolen allerede har fået en prøve på de nye facader ved deres lokaler, hvor der er "alkover" langs vinduesparterne inde og ude, og i en video fortæller en lærer og tre elever om deres erfaringer.

- De er rigtig glade for de nye muligheder, som ombygningen har givet, konstaterede Ib Sørensen, og da den nuværende facade kun er en prøve, kan de glæde sig til at få endnu bedre finish og isolering på den permanente facade med alkover til samling og fordybelse, hygge og snak.

Det var også en stor dag for formanden for Skoleudvalget Betina Hilligsøe (V). Hun fortalte lidt om arbejdet med at effektuere byrådets beslutning om at udvikle og effektivisere kommunens skoler for sammenlagt 585 millioner, og takkede skolebestyrelsen, ledelsen, personalet, forældrene og ikke mindst børnene.

- Jeg glæder mig på jeres vegne til, at det står spritnyt og færdigt, sagde udvalgsformanden, der er er stolt af at have været med fra ide til virkelighed.

Derefter blev de tre politikere foreviget sammen med søstrene 8-årige Mina fra 2.b og 14-årige Danna fra 8.a. Pigerne var udvalgt til at lægge den ene af de fire hjørnestene, mens politikerne også lagde én hver.

Derefter spillede et orkester med elever fra 2.-5. klasse fra Søhøjskolen og Maglehøjskolen et stykke musik, der af ældre vil blive forbundet med sangen: "Hvad skal vi med kvinder?", inden der var snacks til eleverne i klasserne og til de voksne i et andet lokale.