Se billedserie Marianne Mortensen og Michael Vesterskov er kommet igennem Michaels hjertesygdom, og på en ny cd hylder de kærligheden til hinanden og livet. Foto: Allan Nørregaard

Hjertet er med i ny cd

Egedal - 10. december 2017 kl. 06:10 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 1. juni 2016 fik Michael Vesterskov en chokerende nyhed. Efter en periode, hvor han havde følt sig i dårlig form og løbet og løbet for at gøre noget ved det, havde en kiropraktor ved et tilfælde opdaget, at han havde hjerteproblemer og sendte ham til læge.

- Jeg fik konstateret, at jeg skulle have en ny hjerteklap og en bypassoperation, fortæller Michael Vesterskov til Frederiksborg Amts Avis.

Det var startskuddet til et halvt år, der var hårdt for både Michael, hustruen Marianne Mortensen og deres to døtre Frederikke og Martha, men nu hvor de er kommet igennem det har Ledøje-parret i fællesskab udgivet cd'en »Tågerne Forsvinder«.

Den indeholder flere sange fra parrets succes-cd »Du og jeg og månen«, der er udsolgt og ikke kan udgives mere, samt nogle nye numre, der hylder kærligheden, glæden og livet.

Og titlen »Tågerne forsvinder« passer godt til den følelse, parret har efter hjertesygdommen.

- Det er som at komme ud af tåger, som lagde røgslør over glæden, så det er faktisk sådan lidt for os, at nu dæmrer det hele. Cd'en er en markering af den kærlighed til hinanden og til livet, siger Marianne.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis.