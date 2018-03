Hjertestartere skal ud

Egedal har 39 hjertestartere på offentlige bygninger, og byrådet vil gerne have flyttet flere af dem udenfor, så de kan bruges døgnet rundt lige som denne i Ganløse. Foto: Allan Nørregaard

Egedal - 29. marts 2018 kl. 05:31 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egedal-borgerne skal have lettere ved at komme til en hjertestarter, selv om det kan betyde, at de kommer til at se en firmareklame på den.

Det har Egedal Byråd besluttet på sit martsmøde på baggrund af flere henvendelser fra sponsorer om at sætte hjertestartere op på kommunale bygninger. Hidtil har byrådet sagt nej til reklamer på hjertestarterne, men på byrådsmødet fortalte formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S), at de alligevel har snet sig ind på nogle.

- Det er svært at sige nejtak til en hjertestarter, hvis der bliver brug for den, sagde Ib Sørensen, der synes byrådet skulle sige ja til at lade sponsorerne få en reklame på.

Samtidig besluttede byrådet at fremsætte et forslag om at afsætte 100.000 kroner på budgettet til dels at flytte en flere af hjertestarterne inde i de kommunale bygninger udenfor, så de bliver tilgængelige døgnet rundt , dels til løbende drift og vedligeholdelse af dem, så de også virker, når de skal.