Se billedserie Stenlænderne glæder sig til de igen kan være samlet og lave spejderaktiviteter sammen, men i mellemtiden har de mulighed for at lave hjemmespejd. Foto: Stenlænderne

Hjemmespejd har bredt sig fra Stenløse til Læger uden Grænser

Egedal - 02. maj 2020 kl. 05:33 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede hele landet ned på grund af Corona onsdag den 11. marts, sad spejderledere fra Stenlænderne under Det Danske Spejderkorps også og så med.

- Der tænkte vi alle sammen - undskyld udtrykket - shit, for det lukkede også spejderne ned, og vi er ikke kun spejdere hver mandag fra 18 til 19.30. Vi er det altid, fortæller Sidse Wiik, der er gruppeleder hos Stenlænderne.

Samme følelse ramte mini- leder Julie Theander, der weekenden før havde været på tur med minispejderne. Under pressemødet kom hendes mand hjem fra et planlægningsmøde om en tilsvarende tur med sine juniorer, og da hun så hans udtryk ved tanken om, at turen, som de havde glædet sig til, ikke kunne blive til noget, tænkte hun, at der måtte gøres noget.

Samme aften fik hun en ide. Resultatet er hjemmespejd.dk, hvor spejdere - både børn og voksne - kan finde alle mulige spejderopgaver, og nye kommer hele tiden til, så der nu ligger over 100.

- Det var lige som en trodsreaktion: Vi må finde på noget, vi må. Jeg kunne ikke sove hele den nat, og min mand er it-nørd, så jeg fik ham til at købe domænenavnet, og så gik vi i gang med at lave opgaver, fortæller Julie.

Hendes gruppeleder var også straks med på ideen.

- Når Julie får sådan en genial ide, er det bare at sige jatak, siger Sidse Wiik.

Ideen blev spredt via Facebook, og blev straks hilst velkommen af nabogrupper i Ølstykke og andre spejdere under Det Danske Spejderkorps.

Egentlig havde de ikke tænkt sig at lave et mærke, men da interessen var der, besluttede Stenlænderne sig for at få lavet 1000 hjemmespejd-mærker, som er solgt til fordel for Læger uden Grænser.

- Vi havde ikke lyst til at tjene på de her mærker, så vi tænkte: Lad os bruge dem til at gøre noget godt, for det er en del af spejderånden. Vi valgte Læger uden Grænser, fordi de går ud og bekæmper Corona på steder, hvor der ikke er så mange hjælpemidler, siger Sidse.

Og da mærkerne var solgt, var der 17.000 kroner til Læger Uden Grænser, hvilket er langt over de 5000 kroner, Stenlænderne havde håbet på. Så de sender en varm tak til de 1000 spejdere i Danmark og Luxembourg, der har lavet spejderaktiviteter derhjemme og støttet det gode formål ved at købe mærket.

Samtidig kan Stenlænderne glæde sig over at have gjort deres til at fastholde spejdere i det, de normalt kalder Danmarks største fællesskab med de mange opgaver på Hjemmespejd.dk.

De fleste er lavet af Stenlænderne, men voksenopgaverne kommer fra en gruppe i Ballerup og der er også kommet input fra Turø.

- Vi har fået hjælp af en masse fantastiske mennesker, som byder ind fra hele Danmark, så det er jo fedt, siger Julie, der også har været heldig med at finde nogle medbloggere og keminørder, der har givet lov til at bruge nogle af deres opgaver.

- Vi har virkelig mødt udstrakte hænder, når vi har spurgt om lov til at låne, siger hun.

En af de mere spektakulære opgaver har været at opfordre børnene til at være ude i et helt døgn, men rigtig mange af opgaverne er gået på at gøre noge for lokalsamfundet som at male sten og lægge dem i skoven eller sætte kryds og bolle spil op i kvarteret.

Tanken er at blive ved med at lægge nye opgaver op, indtil spejderne igen må mødes på normal vis, og Julie har masser af ideer til nye opgaver.

- Orkja. Jeg har været spejder i 30 år, så der er så meget i bagagen, så orkja, siger hun.

Hun er glad for at ideen om hjemmespejd har bredt sig, men synes ikke selv, at det er en succes endnu.

- Det er superfedt, at det har bredt sig og at vi har samlet penge ind til Læger uden Grænser, men jeg synes på ingen måde, at vi er i mål, siger Julie, der gerne vil have hjemmespejd til at brede sig endnu mere, så børn ikke skal sidde og kede sig derhjemme.

- Det skal være sjovt og givende og ikke noget, der lægger et pres i hverdagen, siger hun.