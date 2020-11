I 2013 havde beboerne i Tangbjerg travlt med at sikre deres boliger mod Bodil. Kystsikringen skal gøre, at de kan sove roligt om natten. Foto: Annemette Jensen

Hjælp til Tangbjerg

Egedal - 27. november 2020 kl. 08:25 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Kystsikring handler om mennesker. Det slog formanden for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V) fast, da han onsdag i byrådet fremlagde en sag om kommunal lånegaranti på op til 2,5 millioner til finansiering af de anlægsomkostninger i kystbeskyttelsen af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg, som påhviler grundejerne i Tangbjerg. Egedal Kommune står i forskud med beløbet til Roskilde Kommune, og grundejerne får mulighed for at afdrage deres andel af lånet over ejendomsskatten over op til 25 år.

Bo Vesth indledte sin tale med at læse op fra en artikel om onsdagens placering af to sluseporte i Jyllinge med en kommentar fra Digelagets nye formand Erik Reker om den effekt, han mærker hos sin kæreste, der oplevede oversvømmelserne fra Bodil for snart syv år siden.

- Jeg oplever jo det stress, hun får, når det blæser. Jeg kunne mærke på hende her til morgen, hvordan hun havde fået skuldrene lidt mere ned. Det tror jeg, der er mange, som har, når de ved, det går fremad, sagde Erik Reker i artiklen, som Bo Vesth citerede.

- Når vi snakker om lånegaranti og beløbsstørrelser, der er gået over sin pris, så er det vigtigt, at vi hele tiden holder fokus, så vores borgere på begge sider kan sove roligt om natten uden at skulle stå op til vand til knæene, sagede Bo Vesth, der også roste Roskilde Kommune for godt arbejde, inden et enigt byråd godkendte lånegarantien med mere.