Hjælp insekter og vind en oplevelse

Nu kan Egedal-børn under 14 år både gøre noget godt for insekterne og vinde en oplevelse i naturen.

»Et insekthotel kan se ud på rigtig mange forskellige måder - faktisk er det kun din fantasi der sætter grænser! Men du skal tænke lidt over hvordan du gør, for at dyrene flytter ind.«, skriver kommunen, og på kommunens Facebook eller YouTube vil kommunens naturvejledere løbende poste tips og tricks til et vildt insekthotel af grene, mursten med huller, blade og meget andet. For at deltage skal man gøre følgende: