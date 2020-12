Se billedserie Edith Thingstrup læste juleevangeliet og Peter Otken læste op af Esajas. Foto: Annemette Jensen

Historisk jul: Juleevangeliet under åben himmel

Egedal - 24. december 2020 kl. 13:50 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Lukas' berømte juleevangelium om Jesu fødsel blev juleaftensdag ved middagstid læst op ved spejlbassinet på Smørum Kirkegård. Kirkens klokker ringede julen ind klokken 12, og derefter var der en lille andagt udenfor under Guds åbne himmmel. Udover evangeliet blev der læst op af Esajas budskab om, at et barn er født, som Händel brugte i sin Messias til stykket »For unto us a child is born«. Desuden blev der bedt fadervor, lyst velsignelse og sunget »Dejlig er jorden«, inden der efter et lille kvarters andagt blev ønsket glædelig jul.

Udendørs andagterne ved Ledøje Kirke klokken 11 og Smørum Kirke klokken 12 skulle erstatte de aflyste julegudstjenester, og i Smørum var sognepræsterne Edith Thingstrup og Peter Otken klar til i det mindste at bringe julens glade budskab ud, selv om det ikke var det samme som at stå foran en fyldt kirke juleaften.

- Det er sådan lidt trist. Jeg har juleprædikener liggende til hele julen, for jeg skulle næsten have dem allesammen, så det er en lidt mat følelse at stå med, men den mathed må vi ikke lade sidde i os, så derfor har vi lavet en model til i det mindste at gøre noget, der bare glæder os, sagde Edith Thingstrup. Hun fortalte, at hendes kollega Mads Weng havde pustet balloner op til afsendelse med julens budskab fra Ledøje Kirkegård, og at graveren havde planer om at lave en lyssætning på Smørum Kirkegård, som kunne ses af forbipasserende.

På Smørum Kirkegård var menighedsrådets næstformand Søren Slotsaa også fuld af fortrøstning.

- Nu kan vi allesammen se frem til et stik i armen om kort tid, og så synes jeg også, vi skal tage det med oprejst pande, sagde han.

Formanden for Ledøje-Smørum Menighedsråd Poul Sørensen konstaterede, at der er tale om en nødsituation.

- Men vi skal stadig gøre, hvad vi kan, for at bringe julens budskab ud, så derfor har præsterne fundet på det her, og jeg har lagt det på hjemmesiden, sagde han. Desuden var der udsendt sms til alle dem, der havde meldt sig til julegudstjenesterne i kirkerne.

Den havde Jonas Steenild, Vibeke og Lea på 11 år også fået, fordi de var tilmeldt gudstjenesten klokken 12, så i stedet deltog de i den lille ceremoni ved spejlbassinet, der inklusive journalisten lige præcis talte 10 mennesker.

- Vi havde planlagt, at vi skulle herop, og min far blev begravet herfra i sommer, så vi skulle alligevel herop med noget, forklarede Vibeke.

- Og så er det lidt en juletradition, så når vi nu ikke kunne komme til gudstjeneste, sagde Jonas.

Lea var også godt tilfreds med at være til juleandagt udenfor kirken.

- Jeg synes, det er fint, at der blev lavet sådan noget, når man iikke kan komme til det indeni, sagde hun.

