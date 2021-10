Se billedserie Inga Nielsen blev meget overrasket, da hun åbnede døren og så, hvem der stod udenfor. Foto: Egedal Kommune

Historisk ildsjæl fik frivillighedsprisen

Egedal - 08. oktober 2021 kl. 11:31 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Inga Nielsen fra Ledøje-Smørum Historisk Forening fik sig en stor overraskelse torsdag hen under aften. Hun og hendes mand Peter Bjørnå Nielsen havde besøg af deres søn Jens og det 13-årige barnebarn Amanda, og Inga og Amanda skulle lige til at gå i gang med aftensmaden, da de blev afbrudt af uventet besøg.

- Udenfor stod jo så vores borgmester, Charlotte Haagendrup, hele bestyrelsen for historisk forening og Freddi, som jeg arbejder sammen med, fortæller Inga Nielsen.

Borgmester Karsten Søndergaard (V), formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) og alle de andre var mødt op for at overrække Inga Nielsen Den Folkeoplysende Frivillighedspris for hendes mangeårige indsats for at synliggøre lokalhistorien i Ledøje-Smørum gennem både vandringer i lokalområdet og bogudgivelser, som fastholder og og udbreder kendskabet til det gamle Ledøje-Smørum.

- Du støtter samtidig det aktive liv i naturen med vandreture, der fremmer sundhed og trivsel. En ægte kapacitet og ildsjæl. Du indsamler samtidig utrætteligt historien ved at opsøge steder og personer, så historierne kan fortsætte med at leve for de kommende generationer. En flot indsats, der bør hædres, læste borgmesteren op af indstillingen til prisen, som er en bronzestatuette af Stiig Kalsing.

Derudover holdt Charlotte Haaagendrup og formanden for Ledøje-Smørum Historisk Forening Finn Sølvbjerg Hansen også taler.

Inga Nielsen vidste godt, at hun var indstillet til prisen, men det har hun været før, og hun havde slet ingen mistanke om, at hun skulle have den i år.

- Jeg tænkte, at os, der går og laver sådan nogle gamle, støvede ting nok ikke får den, så jeg blev meget overrasket, meget glad og taknemmelig. Jeg gør jo ikke det arbejde med at finde de gamle ting for Historisk Forening, men fordi jeg synes, at det er spændende, og jeg er blevet grebet af det, og fordi jeg synes, det er vigtigt. Jo mere vi kan udbrede om den meget spændende historie egnen har - også til de unge, jo bedre er det, siger Inga Nielsen, der sidste år var primus motor i udgivelsen af "Glimt af Smørums tusindårige historie", som hun lavde sammen med Freddi Paludan Bentsen og Holger Agerskov.

De uventede gæster havde champagne og fin chokolade med, så det blev rigtigt hyggeligt, og i stedet for den planlagte aftensmad, blev den nu bestilt udefra.

- Så vi fik pizza med det sidste champagne til, fortæller Inga Nielsen.