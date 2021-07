Se billedserie "Det er en sjov tanke, at her på højskolen har min oldefar og tipoldefar også været. Det har strejfet mig flere gange," siger Sofie Rendbæk Nygaard, der her ses foran Vrå Højskole. Pressefotos

Historisk højskole-tid: Sofie fra Smørum gik i oldefars og tipoldefars fodspor

18-årige Sofie Rendbæk Nygaard fra Smørum har mærket historiens vingesus og fundet glæden ved musikken på Vrå Højskole

08. juli 2021

Instagram blandet med bedstemor.

Sådan lyder to ud af tre grunde til, at Sofie Rendbæk Nygaard i august 2020 endte på Vrå Højskole, hvor hun har gået indtil for nylig. Den tredje grund handler om hår:

"Jeg var startet i lære som frisør. Først et halvt år på skole, siden et halvt år i praktik, og jeg var ikke rigtig glad for det. Jeg vidste inderst inde, at jeg skulle noget andet. En dag sad jeg ude i baglokalet og tjekkede Instagram, og så dukkede der en reklame op," siger Sofie Rendbæk Nygaard i en pressemeddelelse.

Reklamen var fra Vrå Højskole, og da Sofie senere snakkede med sin bedstemor om det, fik hun et tegn, der blev afgørende:

"Min bedstemor fortalte mig, at både min oldefar og min tipoldefar i en periode begge havde været undervisere på Vrå Højskole. Det gjorde det sidste for mig."

Farvel til familien Familien hjemme i Smørum var lidt i chok over Sofies valg. Selvfølgelig var de glade for, at hun ville prøve noget nyt, som var bedre for hende end frisørfaget - men samtidig lidt rystede over, at det skulle foregå helt oppe i Nordjylland på en højskole:

"Jeg er et rigtigt familiemenneske med stort F. Normalt ville jeg ikke vælge noget, der var så langt væk fra min familie, men der var bare noget ved Vrå, der trak i mig, og som jeg blev nødt til at forfølge. Og så havde jeg i den grad brug for noget helt nyt," siger hun.

Det første halve år på højskolen valgte Sofie tekstil, keramik, musikteori og lejrbålsguitar. I forårssemestret i år valgte hun foto, musik, vævning og strik. Hun prøvede med andre ord hele højskolens fagpalette af, samtidig med at hun på grund af corona-restriktionerne blev i Vrå i stort set alle weekender.

"Jeg tror faktisk, at det har været godt for mig. Måske ville jeg ellers have været for meget hjemme i Smørum. Højskoleopholdet er mere intenst, når man er her hele tiden og får weekenderne med, og det har virkelig løsnet mig op socialt, siger Sofie.

Sofie slår takten Selvom Sofie har undværet sin familie i det meste af et år, så har hun alligevel haft sit fædrene ophav med sig i Vrå.

"Det er en sjov tanke, at her på højskolen har min oldefar og tipoldefar også været. Det har strejfet mig flere gange. Eksempelvis, når jeg har siddet ved et klaver i Vrå og spillet nogle af mine oldeforældres gamle noder, ja så går det hele op i en højere enhed," siger hun.

Sofie kommer ud af en musisk familie, men det er først på højskolen, at hun selv har stået musikalsk frem. Udover klaver og keyboard er hun blevet en habil trommeslager.

"Jeg har tidligere altid gemt mig i et orkester, så jeg er faktisk lidt stolt over, at jeg nu er den, man altid kan høre i et band, og som sætter takten for de andre," siger Smørum-pigen.

De musiske takter fortsætter Sofie efter Vrå. Hun er kommet ind på Rudolf Steiner HF i Herlev, hvor musikken og de kreative fag fylder.

"På mange måder minder det om højskolen, så jeg føler, at jeg bygger videre på de fag og den musik, jeg er blevet så glad for at spille i Vrå," siger hun.