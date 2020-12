Her rulles fibernet ud

- Vi er rigtig glade for, at vi kan udvide vores fiberudrulning i Egedal Kommune, så vi nu også bevæger os ind i Smørumnedre. Vi oplever en stor interesse for fiber på tværs af kommunen, og nu får endnu flere borgere og virksomheder adgang til fremtidens bredbånd, siger Henrik Leu Christiansen, der er leder af fiberudrulning hos TDC Net, i pressemeddelelsen.

For at gøre brug af den gratis tilslutning til fibernettet skal man købe et abonnement hos en udbyder efter eget valg. Det er dog også muligt at få udført den gratis tilslutning uden at tegne abonnement.