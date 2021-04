Marlene Lillieholm har altid vidst, at hun ville være selvstændig, så hun kan få lov til at give sine kunder det miks af skønhedsbehandling og energiboost, som hun brænder for at give. Foto: Anne Lønstrup

Send til din ven. X Artiklen: Her kommer du ned i gear Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her kommer du ned i gear

Room for Care hedder kosmetolog Marlene Lillieholms klinik, hvor hun renser og masserer huden og forkæler sine kunder, så de genfinder den dybe vejrtrækning

Egedal - 10. april 2021 kl. 09:00 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen

Det er et helt lille univers, Marlene Lillieholm har bygget op i sin skønhedsklinik på Frederiksborgvej i Ølstykke.

Afslappende toner flyder ud af højtaleren, farverne er afdæmpede i mørke og naturlige farver. Marlene ønsker at give sine kunder afslapning og forkælelse. Vejrtrækningen skal fra brystet og ned i maven.

"Jeg begynder og afslutter alle behandlinger med at bede kunden om at tage tre dybe vejrtrækninger, mens jeg trykker dem blidt på tindingerne. Hver gang sker der det samme, at kunden trækker vejret helt anderledes, når behandlingen er slut, end da han eller hun kom," siger Marlene Lillieholm. Hendes klinik hedder betegnende nok, Room for Care.

Indre og ydre balance Marlene Lillieholm er uddannet kosmetolog i 2003 fra den internationale kosmetologskole Cidesco i København og har tidligere været selvstændig med egen skønhedsklinik på Holbergsgade i København.

Det er godt seks år og fire sønner siden!

"Senest har jeg arbejdet på en klinik i Holte, men efter at min mand og jeg flyttede til Ølstykke, begyndte det igen at trække i mig for at få min egen klinik, hvor jeg kan arbejde præcis på min egen måde," fortæller Marlene, der selv er opvokset i Måløv.

På hendes hjemmeside kan man orientere sig om de forskellige behandlinger og vælge, om man vil have ansigtsbehandling, eller om hænder, fødder og krop skal inkluderes. Nogle af behandlingerne rummer en let rygmassage med brug af varme sten, for Marlene Lillieholm er også uddannet massør. Hun er desuden negle- og øjenvippetekniker, og så har hun gennem de sidste ti år bevæget sig over i en stadigt mere holistisk tankegang, og har i den forbindelse tage en uddannelse som Reiki healer.

Dufte, berøring og stimulering af nerver og sanser er inkluderet i hendes tilgang til skønhedsbehandling. Hun ønsker at forene skønhedspleje med indre balance.

Når kunden rejser sig fra briksen, venter en sidste lille forkælelse. Før man går, serverer Marlene en bakke med et shot, en smoothie og nødder og rosiner, så også kroppens indre kan mærke forkælelsen.