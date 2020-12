Den officielle indvielse var aflyst på grund af Corona, men planudvalgsformand Ib Sørensen (S) og borgmester Karsten Søndergaard (V) markerede mandag åbningen med et fælles kig på de nye parkeringsfaciliteter. Foto: Egedal Kommune

Artiklen: Her kan 280 biler holde ganske gratis så længe de vil

Fra tirsdag morgen kunne op til 280 biler parkere ganske gratis og lige så længe, de vil, i det nye parkeringshus ved siden af Føtex i Ølstykke tæt på både rådhus, sundhedscenter, Egedal Station og den nye bydel Egedal By.

Den officielle indvielse er aflyst på grund af Corona, men mandag eftermiddag åbnede Egedal Kommunes borgmester Karsten Søndergaard (V) og planudvalgsformand Ib Sørensen (S) det nye parkeringshus i Egedal By med glæde.

- Det er fantastisk, at vi nu har et parkeringshus i Egedal. Hermed er parkeringshuset officielt åbent. Parkeringshuset kan bruges af alle. Det er et offentligt parkeringshus, som er gratis. Det kan bruges af pendlere, som skal videre med toget, borgere, som bor i området og af medarbejder eller besøgende på Egedal Rådhus og Sundhedscenter, sagde Karsten Søndergaard ifølge en pressemeddelelse fra kommunen om åbningen af parkeringshuset, der foreløbig er på fire etager, men kan udbygges til syv.