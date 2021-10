Handicap-familier i Egedal har tidligere stået frem med en kritik af kommunens handicapområde. Nu skal en ny handleplan hjælpe de berørte borgere. Arkivfoto: KT

Her er planen, der skal forbedre Egedals handicap-område

Kommunen er klar med den nye handleplan, der gennem fire overordnede temaer skal løfte det kritiserede handicap-område

Egedal - 13. oktober 2021

"Vi skal skabe forandring og sætte en ny kurs".

Sådan lød det fra Egedal-kommunaldirektør Christine Brochdorf efter august-stormødet med de lokale handicap-familier.

Nu er den nye kurs fundet, for helt som ventet har kommunen udarbejdet en handleplan for handicapområdet - en plan, som én gang for alle skal løfte området efter flere år med kritik fra berørte familier, som har kæmpet for at få den nødvendige hjælp.

Den nye handleplan, der i sidste uge blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget, byder på fire overordnede temaer, nemlig individuel tilgang, borgernes guide, sammenhængende sagsforløb og høj faglighed samt tydelig og forståelig kommunikation.

Under temaet "Individuel tilgang", skal processen omkring visitation til indsatser forbedres ved, at borgerne aktivt deltager i udvælgelsen af, hvilken dokumentation, der skal forelægges visitationsudvalget og møde borgerne i deres egne omgivelser.

"Borgernes guide" byder blandt andet på ansættelse af en sagskoordinator, som skal være med til at guide borgeren/familien, og igangsætte sager og indsatser. Desuden foreslås en tættere dialog med borgerne - både i eksisterende og nye fora.

"Eksempelvis nedsættelse af et forældre-panel for forældre til børn med handicap og et pårørenderåd på botilbud," skriver administrationen.

Bedre miljø Derudover er det ambitionen, at temaet "sammenhængende sagsforløb og høj faglighed" skal være med til at bremse personaleomsætningen og skabe et bedre arbejdsmiljø.

"Eksempelvis foreslås det, at alle medarbejdere og ledere, der er stoppet i Center for Myndighed og Social Service, modtager et spørgeskema om årsager til deres opsigelse. Desuden foreslås det, at ledelsen, i samarbejde med medarbejderne, iværksætter langsigtede kompetenceudviklingsplaner, så der skabes en fælles faglig retning," skriver administrationen.

Endelig sætter handleplanen fokus på vigtigheden af en tydelig og forståelig kommunikation.

"Planen fokuserer på at forbedre dialogen mellem borgere/pårørende og sagsbehandlere. Herudover fokuserer handleplanen på ny praksis vedrørende afgørelser, så disse tager udgangspunkt i individet og er mere overskuelige samt mere letforståelige," lyder det fra administrationen.

Den nye handleplan byder også på en løbende opsamling i forhold til klager - både de officielle klager over afgørelser, der går videre til Ankestyrelsen, samt klager over selve processen eller rådgiver.

66% omgørelser "I hvert kvartal foretages en analyse, hvor blandt andet temaer i klagerne identificeres. Der opstilles særskilte analyser for voksenområdet og børneområdet," skriver administrationen.

Netop antallet af klager, som er sendt videre til Ankestyrelsen, viser også, at der i Egedal er plads til forbedring. Lokalavisen Egedal har tilbage i juli beskrevet "Danmarkskortet over omgørelsesprocenter", hvor Egedal på børnehandicap-området gik fra en omgørelsesprocent i 2019 på 45 procent til 66 procent i 2020 - et pænt stykke over landsgennemsnittet på 52 procent.

"Det er en nedslående udvikling, da vi i samme periode har deltaget i et Taskforce-samarbejde med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen om sagsbehandlingen på børnehandicapområdet," lyder det fra administrationen i fremstillingen til Social- og Sundhedsudvalget.