Henriette føler at hun er født socialdemokrat

Henriette Thirup-Bielefeldt føler, at hun er født socialdemokrat, og ser frem til arbejdet i Børn- og Ungeudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Egedal - 15. december 2017 kl. 05:35 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Valgaftenen var endnu ung, da Henriette Thirup-Bielefeldt (S) fik det første vink om, at hun skulle regne med at få en lidt speciel fritidsinteresse de næste fire år

- Da jeg kom ned på rådhuset, blev jeg mødt af nogen, der sagde: »Tillykke, du er kommet ind«, husker Henriette, men hun ville dog lige se den endelige optælling, før hun turde tro på det. Den viste, at hun havde fået 359 personlige stemmer og var valgt som den fjerde af Socialdemokratiets seks medlemmer af byrådet - foran to af de nuværende byrådsmedlemmer Marianne Røgen og Morten Lyager.

- Jeg var meget overrasket. Meget positivt overrasket. Jeg synes, jeg havde et flot personligt valg, og jeg havde ikke regnet med så meget opbakning, så jeg var overrasket, siger hun til Frederiksborg Amts Avis.

I det nye byråd skal hun være formand for Børn- og Ungeudvalget, der tager sig af udsatte børn og tvangsfjernelser. Derudover har hun fået plads i Social- og Sundhedsudvalget og begge dele passer hende godt.

- Børn- og Ungeudvalget det er der, hvor jeg skal bruge mit hjerte, og der hvor jeg skal sagsbehandle. Det er jeg vant til fra mit arbejde, men jeg får også lov til at have hjertet med, siger Henriette, der ikke er i tvivl om, at det er en opgave, der kommer til at gøre ondt.

- Det er ikke en rar post at have, men jeg tror, den er god for mig, og at jeg kan gøre det godt, siger hun.

Pladsen i Social- og Sundhedsudvalget er også en ønskepost.

- Det er et af de steder, hvor jeg ikke har været tilfreds med den måde, det blev gjort på i kommunen, så det er et af de steder, hvor jeg har ønsket at komme ind og påvirke, siger hun.