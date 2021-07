Ældre, børn og gangbesværede får nu ekstra tid til at passere i Frederikssundsvej i lyskrydset ved Dronning Ingridsvej i Ølstykke, oplyser formand for Egedal Seniorråd Bjarne Larsen. Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: Hemmelig knap er nu knap så hemmelig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hemmelig knap er nu knap så hemmelig

Egedal - 20. juli 2021 kl. 05:24 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

»Hemmelig knap« i lyskrydset Frederikssundsvej/Dronning Ingridsvej er ikke så hemmelig længere.

Vejdirektoratet har monteret en såkaldt forsinkelsesknap i lyskrydset i Frederikssundsvej/Dronning Ingridsvej i Ølstykke, så ældre, børn og gangbesværede kan få længere tid til at passere den trafikerede vej.

I lyskrydset er der i forvejen en blå boks, hvor fodgængere kan trykke på en knap på siden og på den måde få grønt lys til at komme over Frederikssundsvej.

Nu er der tilføjet en sølvfarvet knap på undersiden af den blå boks. Når man trykker på den lidt skjulte knap, vil der være grønt lys i længere tid end ellers. Det skal give svage trafikanter ekstra tid til at passere.

- Det er rigtig dejligt, at der nu er kommet en knap, man kan trykke på, så man får fem sekunder mere til at gå over vejen. Men jeg kan ikke forstå, at den skal være »hemmelig«, og at der ikke kan komme et mærke på, så folk er klar over, at den er der, siger Bjarne Larsen, der er formand for Egedal Seniorråd.

Han håber, at nyheden om, at Vejdirektoratet nu har monteret knappen, vil brede sig i lokalområdet, så fodgængere, der kan have gavn af det, bliver opmærksom på det.

Derfor »hemmelig« I en pressemeddelelse fra april måned i år lød det fra Egedal Kommune, der selv benyttede udtrykket »hemmelig knap«, at den primært er tiltænkt ældre og gangbesværede borgere, som ikke har lige nemt ved at nå over krydset. Det kan nemlig give udfordringer i trafikken, hvis alle fodgængere trykker sig til længere tid med grønt lys.

- Knappen bør bruges med betænksomhed af borgere, der ikke er gangbesværede, da det kan have en forsinkende virkning på trafikken på Frederikssundsvej, hvilket kan medføre ekstra lange køer, skrev kommunen i pressemeddelelsen.

Her fremgik det desuden, at Center for Teknik og Miljø i Egedal Kommune vil kontakte Egedal Seniorråd og informere om, hvordan knappen skal benyttes.

- Den er jo først og fremmest til ældre og gangbesværede, men hellere at den bruges en gang for meget end én for lidt, udtalte Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V) i pressemeddelelsen dengang.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Vejdirektoratet.