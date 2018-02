Hella Joof var glad for, at så mange havde valgt at bruge en onsdag aften på at høre hende. Foto: Hans Jørgen Johansen

Hella Joof til fyldt kirke: Størst af alt er kærligheden

Ganløse Kirke var fyldt til sidste plads, og enkelte måtte gå forgæves, da den kendte forfatter, instruktør og skuespiller Hella Joof onsdag aften holdt et veloplagt og humoristisk foredrag i kirken. Emnet var Hellas Katekismus, der er skrevet på opfordring af Konfirmandcentret for et par år siden. Her giver hun sit bud på det vigtigste i kristendommen med en omskrivning af de 10 bud, og det første i Hellas Katekismus lyder: Det største af alt er kærligheden.

- Vi kunne lave en 5:2 kur, hvor vi i de fem dage gerne må få det, vi gerne vil have, men de sidste to dage skal vi bare give, sagde hun og pegede på, at det kan være at samle skrald op for andre, eller sige til nogle, at den kage, de har bagt, smager godt, selv om den ikke gør det.