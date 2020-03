Hele Egedal Byråd står sammen om en fælles appel til de Christiansborg-politikere, der forhandler om udligningsreformen. Foto: Egedal Kommune

Hele byrådet frygter at miste mange penge i reform

Egedal - 06. marts 2020

Samtlige 21 medlemmer af Egedal Byråd er gået sammen om en fælles appel til forhandlerne i de aktuelle forhandlinger om udligningsreformen.

I brevet påpeger de, at Egedal Kommune er en af de kommuner, der i forhold til størrelse står til det største tab i regeringens reformudspil.

»Vi taler næsten 50 millioner kroner i en kommune med cirka 43.000 indbyggere. Det er en voldsom ændring af de økonomiske grundvilkår.«, skriver byrådet.

Det påpeger, at kommunens skatteprocent på 25,7 er næsten 0,8 procentpoint over landsgennemsnittet.

Samtidig har kommunen serviceudgifter pr. borger under landsgennemsnittet og er blandt de kommuner, der har reduceret serviceudgifterne pr. indbygger mest de senere år.

Dertil kommer den demografiske udvikling, hvor antallet af +85-årige i Egedal vil vokse til næsten det tredobbelte frem mod 2030, så kommune har igangsat et helt nyt og nødvendigt plejecenter.

»Det vil have meget alvorlige konsekvenser, hvis Egedal Kommune mister et betydeligt millionbeløb. Og det undrer os, at vi har udsigt til en merudgift på tæt ved 50 millioner kroner, når Finansieringsudvalget for et par år siden præsenterede fem modeller for udligningsjusteringer, hvor vi stod til at få forbedret vores økonomi med mellem 20 og 40 millioner kroner.«, skriver byrådet.

Byrådet påpeger, at kommunen meget vanskeligt kan reducere sine serviceudgifter og samtidig vanskeligt kan hæve skatten, som også er begrænset, af det skrå skatteloft, så topskatteydere ikken kanbidrage til at finansiere skatteforhøjelsen, og når regeringens reformudspil lægger op til at kompensere for tab i kommuner med lavt beskatningsgrundlag, undrer det byrådet, at den ikke i stedet forholder sig til nuværende skatteprocenter.

»Vi vil derfor appellere til, at I i forhandlingerne har særligt fokus på de ekstraordinære udfordringer, som vi her i Egedal Kommune har udsigt til. Vi noterer os regeringens ambition om at øge udligningen for kommuner med lav skat og høj service, men kan slet ikke genkende os selv i den situation.«, fastslår byrådet.