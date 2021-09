Send til din ven. X Artiklen: Heftig debat i byrådet: Skole-udvidelse deler vandene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Heftig debat i byrådet: Skole-udvidelse deler vandene

SF, Lokallisten Ny Egedal og løsgænger Helle Anna Elisabeth Nielsen stemte onsdag aften imod et ekstra spor på Boesagerskolen i Smørum

Egedal - 30. september 2021 kl. 11:14 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Helt som ventet kunne et flertal i Egedal-byråd onsdag aften give grønt lys til at udvide Boesagerskolen i Smørum med et ekstra spor.

Dermed skal det fremtidige kapacitets-behov i Smørum altså løses ved at gøre Boesagerskolen til en femsporet skole - en udvidelse, der ligger ti år ude i fremtiden, og som i første omgang vil koste 10 mio. kr. at forberede, mens hele herligheden ventes at koste cirka 75 mio. kr.

"Vi kan se i prognoserne, at tsunamien er på vej. Den vælter ind med børn, men det gode er, at vi har tid til at reagere. Vi er advaret, så når vi beslutter at placere et ekstra spor på Boesagerskolen, så handler det om rettidig omhu," sagde Venstres Betina Hilligsøe på byrådsmødet.

Hun fik opbakning fra Socialdemokratiets Vicky Holst Rasmussen.

"Vi bakker op om det forberedende arbejde. Udviden ligger ti år ude i fremtiden, men det handler om at tegne stregerne, så vi er parate og ikke på bagkant," sagde Vicky Holst Rasmussen.

Rettidig omhu Partierne SF og Lokallisten Ny Egedal samt løsgænger Helle Anna Elisabeth Nielsen valgte dog at vende tommelfingeren nedad til skole-udvidelsen, da de i stedet ønsker at inddrage den lukkede Søagerskole til at løse udfordringerne på både daginstitution- og skoleområdet.

"Det er dejligt med rettidig omhu, men er det økonomisk ansvarligt. Selvfølgelig skal vi sørge for gode forhold, men vi skal også forvalte borgernes penge bedst muligt. Jeg savner, at vi træder et skridt tilbage og regner på tingene," sagde løsgænger Helle Anna Elisabeth, som fik opbakning fra Niels Lindhardt Johansen fra Lokallisten Ny Egedal.

"Det er fint med rettidig omhu, men vi skal også tænke på, hvilken skole vi gerne vil have. Veksø og Slagslunde er gode eksempler på mindre skoler med færre elever, men hvor man har skabt gode skoler," sagde Niels Lindhardt Johansen, inden hans partikollega Ulrik John Nielsen gjorde det klart, hvorfor Lokallisten er imod skole-udvidelsen og også kapacitets-udvidelserne på dagtilbudsområdet.

"Vi går ganske enkelt ikke ind for de her kæmpe-skoler. Vi vil have mindre skoler, hvor der er nærvær," sagde han.