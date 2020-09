På fredag vil den nye Harald Nyborg i Ølstykke være fyldt med varer. Billedet her er fra byggeperioden. Foto: Allan Nørregaard

Harald Nyborg åbner fredag

- Normalt er det med fest og farver og masser af slagtilbud, så folk står i kø udenfor, men det gør vi ikke denne gang. Vi vil godt skilte med, at vi kommer til byen, men vi ser ikke en ide i at stimle flere sammen, end godt er, siger Harald Nyborgs direktør Arne Gerlyng-Hansen.

Han kommer selv og giver »en lille peptalk« til personalet, inden dørene åbnes for kunderne. Med både løst- og fastansatte skønner han, at butikken får et par og tyve ansatte med butikschef Mikkel Fritzbøger i spidsen.