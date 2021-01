Send til din ven. X Artiklen: Har vi demokrati nok i Egedal? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Har vi demokrati nok i Egedal?

Egedal - 17. januar 2021

Debat Er det på tide, at vi definerer en ny politisk agenda i Egedal, hvor borgerinddragelse betyder reel inddragelse af borgerne i beslutningerne? En politisk definition der passer på Egedal og de 44.000 indbyggere.

Hvor kunne det være fantastisk, hvis Egedal var kendt for at være Danmarksmester i nærdemokrati.

For mig er demokrati ikke kun at stemme hvert 4. år og overlade alle beslutninger til 21 mennesker. Jeg har en forventning og forhåbning om, at vores politikere lytter, fortæller og agerer i forhold til de borgere, som har valgt dem ind. Omvendt forventer jeg også, at borgerne giver deres mening til kende.

Alle partier har flotte valgfloskler for, hvad de gerne vil have gennemført/arbejde for. Hvor meget er gennemført, stillet forslag om eller diskuteret i det offentlige rum?

Hvor mange af de selvsamme partier og politikere var ærlige om behovet for skolelukninger, salg af Kildedal, salg af centrale grunde i Ølstykke og Smørum eller andre af de emner, som nu fylder i debatten.

Jeg håber ikke, at de "ansvarlige" partier i byrådet har været uvidende om behovet for skolelukninger, salg af Kildedalområdet for at realisere behovet for investeringer. Eller tænker selvsamme flok af politikere, at den slags skal menigmand ikke bryde sit hoved med - den slags er beslutninger, som de voksne i byrådet tager sammen med administrationen?

Senest har vi med det forestående salg af Toftehøjskolegrunden ikke set en eneste politisk udmelding om de planer, som udviklingsselskabet har lagt frem. Er det fordi, de folkevalgte ikke har en holdning til det, eller venter de med at melde noget ud, til de sidder i byrådssalen og de rette udvalg, så menigmand ikke kan argumentere for eller imod?

Bevares, der er dialogmøder eller folkemøder, men har endnu ikke oplevet, at indholdet af disse møder har været reel dialog, men mere for at kunne sætte kryds ud for borgerinddragelse - senest med følgegruppen for Stenløse Å, der blev kørt ud på et sidespor, da fluebenet var sat.

På et tidspunkt var der et borgermøde (digital) om Liselund, hvor planudvalgsformanden (som den eneste politiker) fortalte, at mødet ikke var et politisk møde, men alene et møde af teknisk art. Der måtte altså ikke stilles spørgsmål af politisk karakter?!?

For mig at se har vi et gigantisk demokratisk underskud: de store beslutninger tages i lukkede byrådsfora, og alle oplæg til offentlig debat parkeres ofte med, at tonen er skinger eller, at alle jo kan komme med høringssvar til lokalplaner. Det virker dog mere til, at nogle politikere er bange for debatten i sig selv.

I andre kommuner arbejdes der med reel borgerinddragelse og dialog i form af fagudvalg eller opgaveudvalg. Lad os sikre, at vi har modige politikere, der tør dele ud af den indflydelse, som de har til låns i fire år. Lad os alle få defineret Egedal-modellen for vores demokratiske virke.