Har succes med varer fra Afghanistan: Firma håber at kunne fortsætte

Handel skaber fred på sigt, siger Christian Friis Bach, der står bag Warfair i Søsum, der er blevet landets største importør af afghanske varer

Egedal - 24. august 2021

Når et land rammes af krig, bliver det sværere for firmaerne i landet at sælge og eksportere varer. Lykkes det ikke, og går handlen i stå, bliver befolkningen straffet dobbelt så hårdt.

Derfor er det vigtigt at nogen handler med varer fra krigs- og konfliktramte lande.

Det var filosofien bag Warfair, der blev dannet tilbage i november 2019, af Karin og Christian Friis Bach. Med fokus på handel med lande som Yemen, Somalia, Burkina Faso - og Afghanistan.

Fra landet, der i denne tid er på alles læber, importer firmaet med hovedsæde i Søsum blandt andet safran, nødder og tørrede frugter. Som det vil være mange bekendt, har situationen i landet ændret sig drastisk, med Talibans overtagelse. Men selv om det vender op og ned på meget, så håber Karin og Christian Friis Bach, at Warfair kan fortsætte samhandlen.

I tæt kontakt "Det er vigtigt, for det er med til at skabe fred på sigt, at handlen kan fortsætte", siger Christian Friis Bach, der er tidligere udviklingsminister og generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

"Vi er i meget tæt kontakt med fire-fem virksomheder i Afghanistan, og vi følger situationen meget nøje."

De fleste virksomheder, som Warfair handler med, fortæller at magtovertagelsen er forløbet roligt. Men medarbejdere i et firma i det nordlige Afghanistan fortæller, at Taliban går fra hus til hus, og at der lægges "pres" på firmaet.

"Direktøren har fået at vide, at han er "fordømt", altså ønsket, og de er usikre på om kvinderne får lov at fortsætte i firmaet", siger Christian Friis Bach.

Kvinderne udgør 50-70 procent af medarbejderstaben i firmaet, og mange af dem har job som mændene ikke ønsker at overtage. Men man er nervøs for om kontormedarbejderne må fortsætte.

Etiske overvejelser Endnu er der stor usikkerhed om Talibans måde at ville styre landet på fremover. Men som Christian Friis Bach ser det, har de nye magthavere også en klar interesse i at handlen fortsætter.

"Og så vil vi ikke svigte befolkningen", siger han.

Men det rejser selvfølgelig også nogle svære, etiske spørgsmål for Søsum-firmaet.

"Vi har løbende møder med vores etiske komité, for hele tiden at vurdere situationen. I det øjeblik, at Taliban går ind og overtager styringen totalt i firmaerne, smider kvinderne ud og lignende, så er vi ude af samarbejdet med firmaerne igen", siger Christian Friis Bach.

Største importør Det er vigtigt for ham at understrege, at selv om firmaet har et etisk sigte, så er det ikke humanitært, men skal regnes som på samme kommercielle vilkår som andre firmaer.

"Vi skal tjene penge, og samtidig håber vi at give vores lille bidrag til at tingene freden bevares på sigt."

Den kommercielle succes er mærkbar. Firmaet er gået hen og blevet den største importør af afghanske varer i Danmark.

Det viser sig, mens snakken går i lagerrummet på den Friis Bach'ske landejendom. Hvor indehaveren har travlt med at sætte mærkater på poser med "pistacienødder", og der løber ordrer ind på sms fra alle mulige forretninger i Europa.

7-Eleven og Irma er med på listen over aftagere af lakridsrod, pinjekerner, mandler og nødder.

Firmaet får hjælp fra flere i lokalområdet, fortæller Christian Friis Bach.