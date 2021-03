Karl (forrest) og Jonathan kan nu kalde sig fastliggere. I et år har de sovet i telt i haven på Dildalvej. Foto: Henrik Gregersen Foto: hgg

Har sovet udenfor et helt år: Børne-campister indtager haven

Karl og Jonathan har på et år slidt et telt op i haven ved Ølstykke

Egedal - 27. marts 2021 kl. 09:49 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

De fleste skuttede sig nok og trak dynen lidt ekstra godt op over ansigtet, da nattetemperaturen i februar sneg sig ned omkring de minus 20 grader.

Men på Dildalvej ved Ølstykke var udfordringen ved de kolde nætter nok lidt større, end de fleste andre steder.

Ikke fordi spejderfamilen Ravn lå med pivåbne vinduer.

Men fordi drengene Karl og Jonathan overnattede i baghaven i deres soveposer.

Her har de faktisk sovet i lidt mere end et år nu, og udsigten til, at de kommer ind igen, er til at overse.

De synes nemlig, at der er lidt for varmt inde i huset, er de nået frem til.

Dog kan det være, at de føler sig fristet, når deres værelser står klar.

De er nemlig blevet renoveret i løbet af dét år, drengene har har sovet ude.

"Det begyndte egentlig, da coronaen kom, og jeg skulle arbejde hjemmefra. Så skulle vi jo finde på noget, og dét blev så til, at man jo kunne sove i haven. Til at begynde med i et andet telt, som blev flyttet rundt i haven og efterlod frimærker af 'telt-græs,'" fortæller drengenes far, Søren Ravn

Med tiden blev placeringen dog af en mere permanent karakter, hævet over jorden og med halm under teltdugen, så der både var lidt noget blødt og isolerende i bunden.

"Det var faktisk ikke planlagt, at det skulle vare et år. Men jo længere tid, de havde sovet ude, jo tættere kom de jo på det, og så blev det lige pludselig lidt sjovt i sig selv at se, om man kunne klare et helt år uden for. Og det kunne de så," fortæller mor, Salli Ravn.