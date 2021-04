Vores mål er at få taget en beslutning på et oplyst grundlag. Det kan godt være det er den samme beslutning, man når frem til, lyder det fra Johan Hahn (tv.) og Nicolai Sørensen. Foto: fdue.

Har meldt Toftehøj-beslutning til Ankestyrelsen: 'Beslutninger bør træffes på et oplyst grundlag'

På trods af at rapport har afvist kritik, vil to Ølstykke-borgere ikke opgive kampen om lukningen af Toftehøjskolen

Politikerne har besluttet sig. Et stort flertal i byrådet gav, som omtalt i Lokalavisen i sidste uge, på sit seneste møde grønt lys til at gå i gang med planerne om at omdanne Toftehøjskole-grunden til boliger og fællesarealer.

Det skete efter en rapport fra revisionsfirmaet PWC har konkluderet, at der nok var fejl i beregningerne forud for beslutningen om at lukke Toftehøjskolen og renovere Søhøjskolen, men at fejlene ikke "vurderes at have nogen betydning for den daværende beslutning", som det var formuleret.