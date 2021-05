Foto: Torben Ottesen

Send til din ven. X Artiklen: Har du gode ben? Så venter en romkugle på fem kilo på målstregen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Har du gode ben? Så venter en romkugle på fem kilo på målstregen

'Romkugle Sprinten' hedder et nyt motionsløb, som lover præmier i form af de prisvindende romkugler fra Ganløse Bageri

Egedal - 08. maj 2021 kl. 10:52 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen

Det er en kendt sag, at cykel-motionister gerne lægger vejen forbi en bager for lige at få tanket op på energi-reserverne.

Med tanke på det er der nu arrangeret et 15 kilometer langt cykel-motionsløb med start i Ganløse. Løbet skal finde sted den 29. maj, og rytterne skal køre en sprint-rute via Søsum, Stenløse, Stenlille, Slagslunde og retur til Ganløse. Når de kommer i mål, bliver de belønnet med romkugler fra Ganløse Bageri.

Som arrangør af Romkugle Sprinten står Christian Ebbe, der driver virksomheden 'Sportsaktiviteter.dk', der laver cykel- og motionsløb.

"Mange cykelryttere skal tit ind forbi en bager for at få en snegl, en træstamme eller en romkugle på turen. Derfor spurgte jeg på Facebook efter den mest kendte bager, og så blev Ganløse Bageri fremhævet. Jeg tog fat i Lars fra Ganløse Bageri, som er kendt for sine romkugler, og spurgte, om vi skulle finde på noget sjovt sammen," fortæller Christian Ebbe.

Han lover tre romkugler til alle løbsdeltagere samt frugt og kildevand fra Spar Ganløse. Vinderne får en romkugle-medalje og blomster fra Fruhave. Endelig venter en ekstremt stor romkugle på fem kilo til den, der vinder Romkugle-sprinten.

Et sjovt løb Cykelløbet er arrangeret efter alle corona-kunstens regler og rytterne er inddelt i forskellige zoner, som ikke kommer i berøring med hinanden undervejs. De starter i otte grupper á 40-50 personer. Første gruppe kører kl. 9.00, og de næste kører hver time dagen igennem, indtil sidste start kl. 16.00.

"Målgruppen er cykelmotionister - uanset om man kører på egen hånd eller cykler i klub. Det gælder om at komme først, så det er ikke et hyggeløb, hvor man skal finde mormor-cyklen frem," siger Christian Ebbe.

Han regner med, at de hurtigste kommer til at klare ruten på 20-25 minutter.

"De fleste steder på ruten kan man holde en høj fart. Ruten rammer Frederikssundsvej, hvor der bliver en nedsænkning af farten, men udover det er det ret meget ligeud. Men samtidig er det en ret kuperet rute, så den er ret hård, man kan ikke bare lige sprinte igennem."

Christian Ebbe forventer deltagere fra store dele af Sjælland.

Selv om der gerne skal køres stærkt, håber han først og fremmest på, at løbet skaber glæde og stemning i Ganløse.

"Vi har givet det et humoristisk navn, fordi vi gerne vil lave et løb, hvor man hygger sig og har det sjovt. Jeg kan mærke, at folk hungrer efter at være lidt ude, at være sociale og få smagen af lidt løb," siger han

Læs mere om "Romkugle Sprinten" på www.sportsaktiviteter.dk, hvor der også er tilmelding.