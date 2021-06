Grafikken viser udviklingen i Egedal Kommunes serviceudgifter til børn og unge med særlige behov siden 2007- Kilde: De Kommunale Nøgletal, Indenrigsministeriet.

Handicapråd: Kommune svigter familier

De pårørende til handicappede svigtes i alt for høj grad af Egedal kommune, lyder advarsel fra handicapråd til politikere

Egedal - 16. juni 2021 kl. 07:35 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Egedal Det er ikke ulovligt.

Slet ikke.

Men Egedal Kommune svigter i alt for høj grad pårørende til handicappede, og leverer kun en brøkdel af dén hjælp, mange familer føler behov for, og af dén hjælp, samme personer ville få i andre kommuner.

Sådan lyder kritikken og advarslen fra Handicaprådet til samtlige byrådsmedlemmer i Egedal Kommune.

"Der sidder ganske vist tre politikere med i Handicaprådet. Men det er samtlige byrådsmedlemmer, der er med til at godkende niveauet. Derfor er det også alle 21 medlemmer, der skal kende konsekvenserne. Der er mange imødekommende ord fra politisk hold. Men det er sværere at få øje på, hvor imødekommenheden er i praksis, medmindre det brænder på. Og det gør det nu, så man ikke længere kan stikke hovedet i busken," lyder det fra Handicaprådets formand Lea Jensen.

Rådet mener, at Egedal Kommune med åbne øjne har valgt at gøre det svært for familierne at få hjælp i dét omfang, der er behov for.

Og med en revision af de såkaldte kvalitetssstandarder i slutningen af 2020 er det ikke just blevet bedre.

Ikke verdens bedste hverdag 'Vi retter derfor denne henvendelse til byrådet for at sikre os, at samtlige medlemmer af Byrådet får viden om de konkrete effekter, de nugældende kvalitetsstandarder har for hverdagen for familier med handicappede børn i Egedal kommune. Det er ikke verdens bedste hverdag," skriver Handicaprådet i brevet til byrødderne.

Det er især afløsning og aflastningen af de berørte famlier, der er genstand for kritik.

Forældre til kronisk syge eller handicappede børn kan ifølge serviceloven blive visiteret til at modtage enten afløsning i hjemmet eller aflastning, hvor barnet er uden for hjemmet, så familierne kan være sammen med eventuelle søskende, eller bare få et et pusterum uafhængigt af barnet.

Og her advarede Handicaprådet tilbage i efteråret om, at konsekvenserne af de reviderede kvalitetsstandarder kunne blive, at det nærmest var umuligt at få dén hjælp og støtte, man hidtil havde været visiteret til.

"Det viser sig - desværre - at Handicaprådets betænkeligheder var berettigede. Medlemmer af rådet har modtaget henvendelser fra flere bekymrede og stressede forældre til handicappede børn," hedder det i henvendelsen.

"Vi har fået 6-7-8 henvendelser om problemstillingen, siden kvalitetsstandarderne blev ændret," konstaterer Lea Jensen overfor Lokalavisen.

Langt under niveau I den ændrede model 'kvalificerer' barnet sig til timer udfra et scoringssystem, hvor der samtidig er sat et maksimalt antal timer på. Og her er der for børn i alderen 0-7 år muligt at få op til 12 timer pr. måned, mens man med et 8-13-årigt barn kan få mellem 6 og 18 timer månedligt - og for teenagere mellem 14-17 år kan må få 12-18 timer pr måned.

Her rammer man altså ifølge handicaprådet langt under niveauet i andre kommuner. Samtidig bliver det svært overhovedet at få hjælpen.

"Når Egedal Kommune foretager en så rigid udregning af behovet for afløsning og aflastning som et scoringssytem, er konsekvensen fatale for familierne. De presses til det yderste for at få hverdagen til at hænge sammen. Eksempelvis 10 timers afløsning om måneden i Egedal Kommune/nabokommune 10 timer om ugen. 36 timers aflastning om året i Egedal Kommune/fraflytningskommune 36 timer om måneden."

Handicaprådet har inviteret borgmester Karsten Søndergaard til at deltage i rådets møde 17. juni, og borgmesteren har ifølge Lea Jensen tilkendegivet at han ser frem til at deltage i mødet.:

"Vi kunne også have valgt at takke ja til et dialogmøde og en kop borgmesterkaffe på kommunens foranledning. Men i den her situation er det bedre, at vi sætter dagsordenen, så vores medlemmer bliver hørt, end at kommunen udlægger teksten for os," siger Lea Jensen.