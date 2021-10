Se billedserie 22-årige Diana Enghave synes, det er hammersjovt at være med i Veksørevyen. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Hammersjovt at være med i revyen

Egedal - 23. oktober 2021

Mundbindene er væk, og de glade smil er tilbage, når amatørskuespillerne i Veksø Amatør Teaterforening af 1985, VAT85, mødes på Veksø Kro.

Her øves der på Veksørevyen 2021, der har fået titlen "Happy Days" efter et Coronaår, hvor også VAT85 og revyen har ligget stille. Men formanden gennem de seneste 10 år Michael Nørhave kan med glæde fortælle, at VAT85 ikke har mistet medlemmer.

Der er endda kommet et par nye til på scenen, hvor i alt ni skuespillere inklusive formanden og den spillende instruktør Finn Lustrup bidrager til løjerne.

En af de helt nye på scenen er 22-årige Diana Enghave. Som lille boede hun fem år i Veksø, og efter nogle år i Stenløse, er hun nu flyttet tilbage. Hun fortæller, at det var Søren Hald fra VAT85, der spurgte, om hun ikke kunne tænke sig at være med.

- Først var jeg meget skeptisk, for det er ellers ikke noget for mig at være på en scene, men så syntes jeg, det ville være godt, at få overskredet nogle grænser, og det har jeg i hvert fald gjort, siger Diana, der har opdaget, at det faktisk er rigtigt fedt.

- Det er svært at forklare, men det er så grænseoverskridende, at jeg slet ikke er nervøs, når jeg er på scenen. Nu har jeg sluppet det hele, og nu gør jeg det bare, siger Diana, der også har kastet sig ud i at synge solo.

- Jeg har aldrig før sunget foran andre. Kun i badet. Det bliver mere grænseoverskridende end at lave skuespil - også fordi det er det første nummer, så det er lige på, siger hun.

Ingen generationskløft Diana er lige blevet færdig med en bachelor i kommunikation og informatik. Nu arbejder hun som "lidt af en blæksprutte" i en virksomhed, der formidler kommunikation til læger og sygeplejersker, og hun havde aldrig troet, at hun ville kaste sig ud i sang og skuespil på den måde.

- Men det er fedt at udforske nye sider af sig selv, siger hun.

At der aldersmæssigt er et stykke op til de andre VAT85-medlemmer og alderspræsidenten på 77, oplever hun ikke som et problem. Hun synes bare, det er så sjovt at være sammen med de andre.

- Jeg føler ikke, at de er ældre end mig. Måske er det fordi, jeg er en gammel sjæl, og de har en ung sjæl, og så mødes vi lidt der. Det eneste er tempoet. Deres er lidt langsommere, men de er lige så rappe i kæften, som jeg er, og de er bare så hammersjove at være sammen med. Det skulle man ikke tro, smiler hun.

Fra køkkenet til scenen 71-årige Palle Jensen er også en af de nye på scenen. Han har i årevis gået til hånde og hjulpet i køkkenet, men nu er han trukket op på scenen.

- Jeg blev lokket til det. Louise kendte ikke sangen "Åh, Marie", og så begyndte jeg at nynne den, fortæller Palle, så nu skal han synge solo i to vers på samme melodi, som Four Jacks-visen om soldaten, der længes hjem til sin Marie.

Nu går Palle glip af en masse frokoster, som han ellers kunne være taget til, hvis han ikke skulle have øvet til revyen med VAT85, men så får han noget andet.

- Det er hyggeligt at være med. De er ikke ens allesammen, men det er jeg jo vant til, for jeg har hjulpet i køkkenet i mange år, siger han.

Med i alle 36 år Mogens Nielsen på 76 har været med i endnu længere tid. Han har nemlig været med til at stifte VAT85 sammen med initiativtageren Karin Christensen, der døde for nogle år siden, hendes mand Hans og Mogens' kone Susanne. De to sidstnævnte er også stadig medlemmer af VAT 85, men Mogens er den eneste, der står på scenen.

- Jeg har brændt for det gennem alle de år, og det gør jeg stadig. Det ulmer da i hvert fald, siger han, så han bliver ved lidt endnu.

- Nu nåede jeg ikke at få 35 års jubilæum, så vi tager 40, og så gider vi ikke mere. Derfor er vi glade for, at der kommer nogle unge med, som kan tage over, siger Mogens. Han har selv givet interessen videre til sin datter Louise Nielsen, der også er med i VAT85 og revyen.