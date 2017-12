Hamad Mahmoud bliver det første medlem af Egedal Byråd med en anden etnisk baggrund end dansk.

Send til din ven. X Artiklen: Hamad Mahmoud vil være en rollemodel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hamad Mahmoud vil være en rollemodel

Egedal - 12. december 2017 kl. 05:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Annemette Ross Jensen

Når Hamad Mahmoud fra Ølstykke indtager sin plads blandt de andre socialdemokrater i det nye Egedal Byråd, bliver han det første medlem af byrådet med en anden etnisk baggrund end dansk.

Han er oprindeligt palæstinenser, født og opvokset i Libanon, men for cirka 33 år siden kom han til Danmark med sin kone Souad Taha og deres første barn. Familien fik asyl, og Hamad Mahmoud fik konverteret sin akademiske baggrund fra Libanon til en agronomuddannelse med speciale i fjerkræ, og da han fik job som fjerkrækonsulent flyttede familien til Middelfart, hvor de boede nogle år, inden de for cirka 20 år siden flyttede tilbage til Sjælland og ind i parcelhuset på Lærkevej i Ølstykke.

Sammen med Souad har han fire voksne børn. Den ældste på 35 er den kendte tv-journalist Abdel Aziz Mahmoud, der sidste år gjorde sin familie kendt som »Familien på Lærkevej« i en række dokumentarprogrammer. Derudover er der 33-årige Murad, der blandt andet har været med i Melodi Grand Prix, datteren Yasmin på 23 og sønnen Nadim på 21.

Sidste år fik Souad Egedal Kommunes Kulturpris for sit arbejde med at integrere flygtninge i Egedal Kommune, og det arbejde har Hamad Mahmoud også været engageret i, og det er også en medvirkende årsag til, at han nu går ind i politik.

- Jeg vil gerne motivere dem og vise dem, at sådan fungerer demokratiet i Danmark. Jeg vil gerne være rollemodel for nytikomne flygtninge, siger Hamad. Og til spørgsmålet om, hvordan han har det med at være byrådets første medlem med anden etnisk baggrund siger han:

- Jeg er meget stolt over det. Meget ydmyg over, at folk har tillid til mig, og jeg håber virkelig, at jeg kan leve op til den tillid, de har vist mig. Jeg vil gøre, hvad jeg kan.