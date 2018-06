- Vi er nødt til at få administrationen til at kigge på modeller fra andre kommuner, siger formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup. Foto: Kim Rasmussen

Haller som gave kan være svære at tage imod

Egedal - 07. juni 2018 kl. 05:38 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle gange får man en gave, som det kan være svært at tage imod. Det måtte Egedal Kommunes Kultur- og Erhvervsudvalg sande, da udvalget på sit seneste møde havde to konkrete tilbud på dagsordenen.

Udvalget skulle blandt andet tage stilling til, om kommunen skulle sælge grundarealet i forlængelse af klubbens udendørs selskab til et investorselskab bestående af G.V.L. Entreprise og Play Maker, som vil opføre og drive hallen med udleje på markedsvilkår. Alternativet kunne være, at kommunen selv opretter en selvejende institution og stiller grunden vederlagsfrit til rådighed for den.

Men det er ikke så enkelt, som det måske lyder, og udvalget er også nået frem til at afslå begge modeller for etablering af en ny tennis- og squashhal på nuværendende tidspunkt - dog med følgende tilføjelse.

»Administrationen udarbejder en redegørelse for mulige principper og modeller, hvor private aktører er involveret, og at der på denne baggrund drøftes finansieringsmodeller og principper for anlæg af kultur- og idrætsfaciliteter i Egedal Kommune.

På samme møde fik udvalget forelagt et foreløbigt budget for den nye Ølstykke Hal 2, som private anonyme givere har tilbudt at give 8-10 millioner kroner til. Men det er slet ikke nok ifølge det skitseprojekt med tilhørende foreløbigt budget, som en rådgiver har lavet, netop fordi administrationen har vurderet, at gaven ikke i sig selv kan dække udgiften til hallen.

Nu viser det sig, at der skal afsættes i alt 18,2 millioner eksklusive moms til at gennemføre projektet. Det har udvalget foreløbig taget til efterretning, men de to haller og et tredje ønske om en kunstgræsbane i Smørum har givet udvalget anledning til overvejelser, så nu vil udvalget have en principdebat i byrådet.

- Vi er virkelig glade for de mange, der vil investere i kommunen, fastslår formanden for udvalget Charlotte Haagendrup (K), men når det er sagt, så giver gaverne også anledning til nogle principielle drøftelser om, hvordan det kan og må gøres.

- Vi er nødt til at få administrationen til at kigge på modeller fra andre kommuner, siger Charlotte Haagendrup og peger på, at jo flere, der kommer med ønsker og tilhørende penge, jo større pres bliver der på kommunens anlægsbudget.

- Det er ikke sikkert, at vi kan få plads til det hele, og det er ærgerligt, for vi har jo en dårlig sundhedsprofil, og vil gerne have flere til at dyrke idræt, siger hun.

