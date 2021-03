Hætteklædte mænd vakte mistanke

Seks mænd iført mørkt tøj og hætter befandt sig torsdag aften klokken 22.01 på parkeringspladsen ved Stenløse Station. Det fremgår af et uddrag af døgnrapporten hos Nordsjællands Politi.

En patrulje blev sendt til stedet for at undersøge forholdet nærmere, men personerne var ikke længere på station eller at finde i området.