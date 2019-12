Flere kulturhuse i Egedal har problemer med hærværk. Foto: Casper Suk Thorlacius

Send til din ven. X Artiklen: Hærværksmænd forment adgang til kulturhuse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hærværksmænd forment adgang til kulturhuse

Egedal - 20. december 2019 kl. 11:43 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Smørum og Stenløse Kulturhus oplever problemer med en gruppe unge, som mødes i og uden for kulturhusene. I den ubemandede åbningstid bliver der røget indendørs og i nogle tilfælde lavet hærværk. Det ønsker Egedal Kommune at få sat en stopper for, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Kulturhusene skal kunne bruges trygt af alle borgere. Derfor skal cigaretskodder i hjørnerne og utryghed for brugerne af kulturhusene stoppes, og Egedal Kommune bruger nu videoovervågning til at udelukke hærværkere.

I kulturhusenes bemandede timer er bibliotekets, Ung Egedal og SSP (Skole, Social og Politi-samarbejde) i dialog med de unge om ordentlig opførsel.

Men desværre er der fortsat problemer. Derfor vil Egedal Kommune fremover bruge materialet fra den eksisterende video-overvågning af kulturhusene til at identificere de unge, der overtræder husreglerne. Først gives en advarsel, hvor der fremlægges dokumentation for overtrædelsen. Husreglerne kan ses i kulturhusene.

- Borgere i alle aldre er velkomne i vores kulturhuse, men husene skal selvfølgelig være trygge steder at opholde sig. Derfor er vi nu desværre nødsagede til at blive mere konsekvente overfor de få, som ikke kan opføre sig ordentligt. Samtidig ønsker vi også at hjælpe de unge til en bedre kultur i det offentlige rum, så derfor tager vi kontakt til forældrene, så længe de unge er under 18 år. Vi kan desværre ikke sikre, at hærværkerne ikke får adgang til huset, da de jo kan følges ind med andre, men vi ønsker at sende et signal, siger Charlotte Haagendrup (K), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget.

De mange kommunale institutioner, der dagligt bruger Stenløse kulturhus samarbejder om at skabe en tryg atmosfære. Her er samarbejdet med SSP særligt vigtigt i arbejdet for de unge brugere. SSP vil også få adgang til video-materialet til deres videre arbejde med de unge.

Egedal Kommunes Biblioteksstrategi, der netop er vedtaget den 19. december, skal skabe mere liv og aktivitet i kulturhusene. Mere liv og flere mennesker i husene forventes også at få en positiv indflydelse på at skabe trygge rammer.