Dette kedelige syn mødte Ølstykkespejderne efter weekendens hærværk i den blot to år gamle bålhytte. Fotos: Ølstykkespejderne

Hærværk mod bålhytte: Borde og bænke brændt af

Først blev idrætsanlægget i Ølstykke udsat for hærværk. Nu har spejdernes bålhytte været samme tur igennem med efterladt affald og glasskår samt afbrænding af bænke

Nu har Ølstykkespejdernes bålhytte også fået uønsket besøg. Lørdag eller natten til søndag er borde og bænke blevet brændt af, ligesom der er efterladt affald og glasskår. Derudover savnes to store huggeblokke.

"Det er virkelig kedeligt, for nu skal vi ud og købe et nyt sæt borde/bænke, og de penge bliver desværre taget fra vores aktiviteter, så det er rigtig trist. De nuværende borde/bænke fik vi i jubilæumsgave, så vi er ekstra ærgerlige," siger Leif Tomasson, der er gruppeleder hos Ølstykkespejderne - Erik Harefod.

Han understreger, at det ikke er første gang, at der bliver smidt affald i den blot to år gamle bålhytte.