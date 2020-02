Hærværk i tennisklub

Han fortæller, at den forbipasserende kontaktede formanden og fortalte, at der så forfærdeligt ud ved klubben.

- I og med at det er opdaget en søndag, forestiller vi os, at det er sket i løbet af weekenden, siger Bent Rasmussen.

Det er kommunen, der ejer klubhuset, men klubben der ejer inventaret. Den har endnu ikke opgjort, hvad hærværket løber op i, men Bent Rasmussen skønner, at det vil koste et sted mellem fem og 10.000 kroner at genoprette skaderne fra hærværket.