Se billedserie Borgmester Karsten Søndergaard overrakte fredag Egedal Kommunes Erhvervspris 2021 til Maria Louise Kongsaa fra Egedal Hjemmeservice. Foto: Henrik Helmer Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Hæder til hjemmeservice for særlig coronaindsats Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hæder til hjemmeservice for særlig coronaindsats

Egedal - 18. juni 2021 kl. 10:43 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

70 ansatte i privat hjemmepleje har været nervøse under coronaen. Nu er firmaet hædret for at passe godt på medarbejderne og de ældre borgeres helbred.

Egedal Hjemmeservice med adresse i Ølstykke og 70 ansatte fik fredag Egedal Kommunes Erhvervspris 2021.

Prisen blev overrakt af borgmester Karsten Søndergaard (V) og formand for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) ved en sommerkur for erhvervslivet på Egedal Rådhus.

Psykisk arbejdsmiljø - Egedal Hjemmeservice får prisen for forbilledligt at have varetaget opgaven med at pleje og hjælpe ældre borgere i eget hjem i et svært år med corona. Virksomheden har i særlig grad sikret et godt psykisk arbejdsmiljø for sine ansatte i en tid, hvor alt har været anderledes, sagde Karsten Søndergaard og Charlotte Haagendrup som begrundelse for at give Egedal Erhvervspris 2021 til Egedal Hjemmeservice.

Firmaejer i 16 år Maria Louise Kongsaa har drevet Egedal Hjemmeservice i 16 år, og det familiedrevne firma har vokset sig stort og beskæftiger 70 ansatte. 900 borgere i Egedal og Roskilde får i dag hjemmepleje og hjælp fra det private hjemmeplejefirma.

- Det har været et svært år på alle måder, erkender Maria Louise Kongsaa.

- Mine medarbejdere ser mange borgere hver dag, og de har været meget nervøse for at få corona og tage sygdommen med hjem til deres familier. Ligesom de har været bange for at bringe sygdommen ind i borgeres hjem. Flertallet af mine ansatte har passet deres job med spændte nerver, fortæller hun.

Vaccination trak ud Bedre blev det ikke, da firmaets medarbejdere først blev stillet i udsigt, at de kom frem i vaccinationskøen som frontpersonalet, og så røg de pænt bagud i vaccinekøen igen, da AstraZeneca-vaccinen blev taget ud af programmet. Psykisk var det en rutsjetur mere arbejdsmiljømæssigt.

For at passe optimalt på medarbejderne har Egedal Hjemmeservice blandt andet indrettet en sikkerhedssluse på firmaadressen på Svalehøjvej i Ølstykke.

Den har fået meget opmærksomhed.

- Med den kan der kun komme én ind ad gangen, og smitten bliver begrænset optimalt det sted i firmaet, hvor der er mest trafik, og hvor der er flest, der kommer og går, forklarer Maria Louise Kongsaa det tiltag.

Påpasselighed Derudover har det handlet om omhyggelige procedurer for sprit, mundbind, påpasselighed, afstand og test.

- Jeg er meget meget glad for erhvervsprisen. Det er så dejligt at blive anerkendt for, at vi har gjort det godt, lyder ordene fra den glade firmaejer.

Aflyst nytårskur Sommerkuren for erhvervslivet var en afløser for den nytårskur, der skulle have været afviklet i januar, men som blev afløst som følge af coronaen.

Omkring 50 mennesker var til stede til sommerkuren, hvor årets ni gazellevirksomheder i Egedal Kommune også blev hædret.