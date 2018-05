Håndboldtræner kan vinde TV2-pris

Håndboldtræner Nicolai Hoxer Larsen fra HØJ Håndbold er en af de 10 nominerede til prisen som »Vores træner 2018«. Det er TV2 Sport, der har indstiftet prisen for at hylde de mange frivillige hånddboldtrænere rundt omking i de danske klubber, og blandt de indstillede har en fagjury peget på de 10, der kan stemmes på via sport.tv2.dk frem til den 27. maj.

»Hoxer er en træner som udvikler, motiverer og tror på de drenge, han har i sin trup, og han er ikke bange for at vise det. Han formår at fokusere og opmuntre de unge drenge og arbejder med de mangler, den enkelte spiller måske har. Og når der er arbejdet med disse ting, vender han det til noget positivt for den enkelte spiller. Hoxer er en helt igennem fantastisk træner. Det stråler ud af ham, at han elsker sporten. Han er der til enhver tid for sine spillere og kæmper for og med dem. Hoxer giver de unge troen på sig selv.«, skrev drengene om Hoxer.