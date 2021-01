Nu ser det langt om længe ud til, at Ølstykke-Hallen bliver udvidet. Foto: fdue.

HØJ om ny hal: Vi glæder os - men håber på tidligere indvielse

Det er godt nyt for klubben, at lokalplantillægget for den nye hal nu sendes i høring, siger formand

Egedal - 27. januar 2021 kl. 07:05 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Mange års ventetid ser nu endelig ud til snart at være slut for HØJ Håndbold og mange andre idræts-interesserede i Ølstykke og omegn.

En ny, ekstra hal er på vej til at blive realiseret, i form af et lokalplantillæg, der nu sendes i høring. Det besluttede Planudvalget på sit seneste møde, sammen med et lokalplantillæg for Ølstykke idrætsområde.

Det, der tog sin begyndelse i 2017, da en kreds af anonyme, private donorer besluttede at yde støtte på 10 millioner kroner, er nu endelig sat på skinner. Som tidligere omtalt er hallen sat til en udgift på 16,3 millioner kroner, hvor Egedal Kommune dækker de 6,3 millioner.

At processen nu er nået hertil, vækker naturligvis glæde i HØJ Håndbold.

"Det er vi rigtigt glade for. Vi har ventet meget længe på den hal", siger Helle Rasmussen, formand for HØJ Håndbold.

Helst efter sommer Hun lægger ikke skjul på, at der har været brug for "en vis tålmodighed" i klubben. Men at man glæder sig til udsigten til en hal med håndboldbane, to minihåndboldbaner, en volleyballbane samt til gymnastik. Samt at den nye og den eksisterende hal vil kunne benyttes i sammenhæng, men også adskilles ved aflukning af døre.

"Det er præcis som vi har ønsket det", siger Helle Rasmussen.

Men der er også "malurt i bægeret" for klubben. For af processen for lokalplan-tillægget fremgår, at lokalplanen skal være færdig i juni 2022, og at hallen forventes indviet i december 2022.

"Vi havde håbet at det blev efter sommerferien i 2022, så vi kunne tage hallen i brug til efterårs-sæsonen her. Hvis vi vil kunne få det fremrykket, vil det være meget bedre for os", siger formanden.

Den nye hal har et bruttoareal på 1085 kvadratmeter, og der er en sidebygning til på 250 kvadratmeter med indgang, omklædning, toiletter, depot, teknik- og rengøringsrum. Høringsperioden løber nu i seks uger, og der bliver undervejs arrangeret et borgermøde.