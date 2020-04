Gymnaseielever skal undervises til midt i juni

»Gymnasiet er opdelt i zoner, hvor hver klasse har sin egen indgang og udeareal. Skoledagen er blevet meget anderledes. Der undervises for eksempel meget udenfor, der gøres løbende rent på skolen, og der skal sprittes af, når eleverne, lærere og administrationen skal ind og ud af bygningen.«, oplyser gymnasiet, der også kommer til at undervise afgangseleverne længere end normalt.

»Da mange af 3.g'ernes og 2.HF'ernes eksamener er aflyst, skal der gives en afsluttende standpunktskarakter som erstatning for en eksamenskarakter. Skoleåret er derfor forlænget og sådan som det ser ud nu, fortsætter undervisningen til medio juni, skriver gymnasiet, der er glad for at have liv i bygningerne igen.