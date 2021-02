Guld til dansepige fra Smørum

Fem dansere fra Golden Dance Studio har deltaget i Virtual Open - en online danseturnering, for danseskoler i Danmark. To af pigerne kom helt til tops

"Vi havde håbet på en god start for pigerne, men vi havde bestemt ikke forudset, at de ville vinde guld og bronze hjem til danseskolen," siger Simone Grønhøj.

Liat og Lærke har kun danset siden august, hvor de meldte sig ind på den nystartede danseskole i Ledøje. De havde set meget frem til at skulle til turneringer, men corona har i første omgang sat en stopper for de arrangementer.

Selvom Virtual Open ikke var en normal turnering, med publikum og støtte fra blandt andet forældre og venner, så gjorde alle deltagerne det rigtig godt. Golden Dance Studio har allerede bevist, at de er kommet for at være med blandt de bedste, skriver skolen selv i en pressemeddelelse,

De to piger fra Smørum er meget glade og tilfredse med deres placering. Nu håber de bare, at de snart kan komme ned på danseskolen igen og danse sammen med de andre på holdet. Men indtil der igen bliver åbnet, foregår undervisningen virtuelt hver uge.

"Vi er overhovedet ikke i tvivl om, at pigerne og de andre konkurrencedansere nok skal klare sig godt fremover. Virtual Open var første turnering for fire af deltagerne, og de klarede det utrolig flot. Udover guld og bronze, blev det også til en semifinaleplads. Det tegner godt for fremtiden, og jeg er sikker på, at vi kommer til at leve op til danseskolens navn, med mange flere fantastiske placeringer," siger Simone Grønhøj, der er indehaver af Golden Dance Studio i Ledøje.