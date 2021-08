"Det er ingen hemmelighed, at da jeg stiftede Lokallisten, så havde jeg en føler ude hos Niels Lindhardt Johansen, fordi han har nogle kompetencer, som vi gerne vil have på vores hold," siger Ulrik John Nielsen Foto: fotograf Thinna Aniella

Gruppeformand om partiskift: "Niels styrker vores gruppe"

Ulrik John Nielsen, gruppeformand hos Lokallisten Ny Egedal, glæder sig over, at Niels Lindhardt Johansen har valgt at blive en del af det nye parti

Egedal - 16. august 2021 kl. 11:44 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Ulrik John Nielsen, gruppeformand og stifter af Lokallisten Ny Egedal, er yderst tilfreds med tilgangen af Niels Lindhardt Johansen, som skifter fra Det konservative Folkeparti.

"Vi er meget glade for, at Niels Lindhardt har valgt at blive en del af vores byrådsgruppe. Det er ingen hemmelighed, at da jeg stiftede Lokallisten, så havde jeg en føler ude hos ham, fordi han har nogle kompetencer, som vi gerne vil have på vores hold. Niels har over 16 års erfaring i byrådet, og han kommer med en stor grundighed og et stort hjerte for det lokale. Hans politiske ståsted vil gå fint i tråd med vores parti. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Hans tilgang er en styrkelse af vores gruppe," siger Ulrik John Nielsen til Lokalavisen Egedal.

I sidste uge mistede Lokallisten Ny Egedal ellers sit tredje mandat, da Helle Anna Elisabeth Nielsen forlod partiet for at blive løsgænger for anden gang. Men med tilgangen af Niels Lindhardt Johansen er det nye parti igen oppe på tre byrådsmedlemmer.

Ulrik John Nielsen lægger heller ikke skjul på Niels Lindhardts skifte kan få betydning for det kommende kommunalvalg.

Flertal er mindsket "Det betyder noget, at vi igen er det tredjestørste parti, og det betyder også noget, at det borgerlige flertal er mindsket, men vi holder fokus på os selv og er glad for at stå stærkt inden valget," siger Ulrik John Nielsen.

Niels Lindhardts skifte er langtfra den første rokade i den nuværende byrådsperiode i Egedal. Først blev Ulrik John Nielsen løsgænger efter sin afsked med Venstre. Derefter forlod Jacob Peter Loessl og Helle Anna Elisabeth Nielsen den radikale gruppe for at blive løsgængere, og så var der Bettina Zarp, som forlod DF for at tilslutte sig Lokallisten Ny Egedal sammen med Ulrik John Nielsen og Helle Anna Elisabeth Nielsen. Nu er sidstnævnte altså blevet erstattet af Niels Lindhardt Johansen.